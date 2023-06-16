Послание Папы на III Всемирный день бабушек и дедушек

15 июня Папа Франциск обнародовал послание на Третий всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей, который будет отмечаться 23 июля на тему «Милость Его из рода в род» (Лк 1,50). Передает русская служба Vatican News.

Святейший Отец отмечает, что выбранная тема напоминает о встрече Пресвятой Девы Марии и её старшей родственницы Елисаветы: Святой Дух, уже сошедший на Марию, побуждает её ответить гимном Magnificat. Эта евангельская встреча подчёркивает важность взаимодействия между разными поколениями, особенно между молодыми и стариками.

По словам Папы, Господь желает, чтобы молодые радовали сердца пожилых и учились у них мудрости. Очень важно, чтобы старики не были обделены вниманием и не вытеснялись на обочину жизни, как это, к сожалению, часто происходит в наши дни. Епископ Рима отмечает «прекрасное соседство» между Всемирным днём бабушек и дедушек и Всемирным днём молодёжи, который будет проходить в Лиссабоне с 1 по 6 августа. Оба события посвящены «поспешному» посещению Марией Елисаветы, и это побуждает задуматься о связи между молодыми и пожилыми людьми.

Молодёжь, по словам Папы, призвана бережно хранить память через дружбу со стариками и осознавать дар сопричастности к великой истории. Со своей стороны, через общение с юношеством старики укрепляются в надежде, что их опыт не будет утрачен и что их мечты осуществятся. Встреча Марии и Елисаветы, подчёркивает Святейший Отец, говорит о том, что нельзя спастись в одиночку и что вмешательство Бога проявляется в истории народа. Чтобы «лучше воспринять стиль Божьего действия», необходимо жить полнотой времени, признавая, что самые великие реалии и прекраснейшие мечты требуют роста и созревания. Поэтому эгоцентризм и забота лишь о сиюминутном приводит к потере из виду замысла Божьей любви, который охватывает и соединяет прошлые, нынешние и грядущие поколения.

Встреча между Марией и Елисаветой, между юностью и старостью, отмечает Папа, ведёт к проявлению спасения и милосердия Бога в истории человечества. Важно представить их объятия «как светящуюся икону в сердце», перейти от воображения к конкретике, чтобы обнять бабушек, дедушек и стариков, не оставляя их одних. Их присутствие в семьях и общинах бесценно, оно помогает осознать важность общего наследия.

Всемирный день бабушек, дедушек и всех пожилых людей является знаком надежды для них самих и для всей Церкви, подчёркивает Святейший Отец и приглашает с радостью отметить этот праздник «обновлённой встречи» как в епархиях, так и в приходских общинах. Папа Франциск призывает молодых людей – перед отъездом на Всемирный день молодёжи – навестить своих престарелых родственников и получить их благословение. Со своей стороны, пожилые люди призваны молитвенно сопровождать юношей и девушек, которые примут участие в лиссабонском форуме.

«Эти молодые люди – Божий ответ на ваши просьбы, плод вашего посева, знак того, что Бог не оставляет Свой народ, но всегда омолаживает его изобретательностью Святого Духа».

В конце послания Папа Франциск желает, чтобы «благословение объятий Пресвятой Девы Марии и Елисаветы» наполнило покоем сердца всех бабушек, дедушек и пожилых.