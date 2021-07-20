Послание Папы Франциска Traditionis custodes об использовании дореформенной литургии

АПОСТОЛЬСКОЕ ПОСЛАНИЕ,

ДАННОЕ «ПО СОБСТВЕННОМУ ПОЧИНУ»,

ВЕРХОВНОГО ПОНТИФИКА

ФРАНЦИСКА

«TRADITIONIS CUSTODES»

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РИМСКОЙ ЛИТУРГИИ,

ПРЕДШЕСТВОВАВШЕЙ РЕФОРМЕ 1970 ГОДА

Хранители традиции – епископы – в общении с епископом Рима составляют зримое начало и основу единства своих отдельных Церквей.[1] Под водительством Святого Духа, через возвещение Евангелия и посредством совершения Евхаристии они управляют вверенными им отдельными Церквями.[2]

Чтобы способствовать согласию и единству Церкви, с отеческой заботой по отношению к тем, кто в любом регионе придерживается литургических форм, предшествовавших реформе, которую пожелал осуществить II Ватиканский собор, мои Досточтимые Предшественники святой Иоанн Павел II и Бенедикт XVI предоставили и регламентировали возможность использовать Римский Миссал, изданный святым Иоанном XXIII в 1962 году. [3] Таким образом они намеревались «облегчить церковное общение тем католикам, которые чувствуют привязанность к некоторым более ранним литургическим формам», а не к другим. [4]

В соответствии с инициативой моего Досточтимого Предшественника Бенедикта XVI пригласить епископов для оценки применения Motu Proprio Summorum Pontificum через три года после его публикации, Конгрегация вероучения провела в 2020 году подробные консультации с епископами, результаты которых были тщательно изучены в свете опыта, накопленного за эти годы.

Теперь, рассмотрев пожелания, сформулированные епископатом, и выслушав мнение Конгрегации вероучения, я желаю этим Апостольским Посланием еще больше усилить постоянный поиск церковного общения. Поэтому я счел целесообразным постановить нижеследующее:

Ст. 1. Литургические книги, изданные святыми Понтификами Павлом VI и Иоанном Павлом II в соответствии с постановлениями II Ватиканского собора, являются единственным выражением lex orandi [закона веры] Римского обряда.

Ст. 2. Диоцезному епископу как управителю, покровителю и хранителю всей литургической жизни вверенной ему Церкви [5] принадлежит регламентация священнодействий в его диоцезе. [6] Поэтому в его исключительную компетенцию входит разрешение использовать в диоцезе Missale Romanum 1962 года в соответствии с директивами Апостольского Престола.

Ст. 3. Епископ в диоцезе, в котором к настоящему времени существуют одна или несколько групп, проводящих богослужения по Миссалу, предшествующему реформе 1970 года:

§ 1. Пусть удостоверится в том, что эти группы не отрицают действительность и легитимность литургической реформы, постановления II Ватиканского собора и Учительство Верховных Понтификов.

§ 2. Пусть определит одно или несколько мест, где верные – приверженцы этих групп могут собираться для евхаристического священнопразднования (однако не в приходских церквях и без создания новых персональных приходов).

§ 3. Пусть установит в означенных местах дни, в которые разрешено евхаристическое священнопразднование с использованием Римского Миссала, обнародованного святым Иоанном XXIII в 1962 году. [7] На этих священнопразднованиях [библейские] чтения должны провозглашаться на местном языке с использованием переводов Священного Писания, утвержденных для литургического употребления соответствующими Епископскими Конференциями.

§ 4.Пусть назначит священника, которому как делегату епископа поручены эти священнопразднования и пастырская забота об этих группах верующих. Этот священник должен быть подходящим для исполнения этой обязанности, иметь навыки использования Missale Romanum, предшествовавшего реформе 1970 года, обладать таким знанием латинского языка, которое будет достаточным для полного понимания рубрик и литургических текстов, и быть воодушевленным живой пастырской любовью и чувством церковного общения. Действительно, необходимо, чтобы ответственный за это священник имел в сердце не только достойное совершение литургии, но также пастырскую и духовную заботу о верных.

§ 5. Пусть приступит к соответствующей проверке того, что персональные приходы, канонично созданные для блага этих верных, действенны для их духовного роста, и оценить, сохранять эти приходы или нет.

§ 6. Пусть позаботится о том, чтобы не давать разрешение на учреждение новых групп.

Ст. 4. Пресвитеры, рукоположенные после публикации настоящего Motu Proprio, которые захотят служить с использованием Missale Romanum 1962 года, должны подать официальный запрос диоцезному епископу, который, прежде чем предоставить разрешение, должен проконсультироваться с Апостольским Престолом.

Ст. 5. Пресвитеры, которые уже совершают богослужения по Missale Romanum 1962 года, должны запросить у диоцезного епископа разрешение на продолжение исполнения этих полномочий.

Ст. 6. Институты посвященной жизни и Общества апостольской жизни, созданные Папской комиссией Ecclesia Dei, переходят в компетенцию Конгрегации институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни.

Ст. 7. Конгрегация богослужения и дисциплины таинств и Конгрегация институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни в предметах своей особой компетенции должны осуществлять власть Святого Престола, следя за соблюдением этих положений.

Ст. 8. Прежние нормы, инструкции, разрешения и обычаи, которые не соответствуют положениям настоящего Motu Proprio, отменяются.

Распоряжаюсь, чтобы всё, что я объявил в этом Апостольском послании, данном в форме Motu Proprio [«по собственному почину»], соблюдалось во всех его частях несмотря на что бы то ни было противоречащее, даже если это заслуживает особого упоминания, и постановляю, чтобы оно было обнародовано посредством публикации в ежедневной газете «L’Osservatore Romano», вступая в силу немедленно, и впоследствии было опубликовано в Официальном комментарии Святого Престола Acta Apostolicae Sedis.

Дано в Риме, у Святого Иоанна Латеранского, 16 июля 2021 года, в литургическую память Пресвятой Девы Марии Кармилской, в девятый год Нашего Понтификата.

ФРАНЦИСК

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[1] Ср. II ВАТИКАНСКИЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР, Догматическая конституция о Церкви “Lumen Gentium”, 21 ноября 1964 г., 23: AAS 57 (1965) 27.

[2] Ср. II ВАТИКАНСКИЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР, Догматическая конституция о Церкви “Lumen Gentium”, 21 ноября 1964 г., 27: AAS 57 (1965) 32; Ср. II ВАТИКАНСКИЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР, Декрет о пастырском служении епископов в Церкви “Christus Dominus”, 28 октября 1965 г., 11: AAS 58 (1966) 677-678; Катехизис Католической Церкви, 833.

[3] Ср. ИОАНН ПАВЕЛ II, Апостольское послание, данное «по собственному почину», “Ecclesia Dei”, 2 июля 1988 г.: AAS 80 (1998) 1495-1498; БЕНЕДИКТ XVI, Апостольское послание, данное «по собственному почину», “Summorum Pontificum”, 7 июля 2007 г.: AAS 99 (2007) 777-781; Апостольское послание, данное «по собственному почину», “Ecclesiae unitatem”, 2 июля 2009 г.: AAS 101 (2009) 710-711.

[4] ИОАНН ПАВЕЛ II, Апостольское послание, данное «по собственному почину», “Ecclesia Dei”, 2 июля 1988 г., 5: AAS 80 (1988) 1498.

[5] Ср. II ВАТИКАНСКИЙ ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР, Конституция о священной Литургии “Sacrosanctum Concilium”, 4 декабря 1963 г., 41: AAS 56 (1964) 111; Caeremoniale Episcoporum, n. 9; КОНГРЕГАЦИЯ БОГОСЛУЖЕНИЯ И ДИСЦИПЛИНЫ ТАИНСТВ, Наставление о некоторых вещах, которые следует соблюдать и которых следует избегать в связи с Пресвятой Евхаристией, “Redemptionis Sacramentum”, 25 марта 2004 г., 19-25: AAS 96 (2004) 555-557.

[6] Ср. Кодекс канонического права, Кан. 375, § 1; Кан. 392.

[7] Ср. КОНГРЕГАЦИЯ ВЕРОУЧЕНИЯ, Декрет “Quo magis” об одобрении семи новых префаций для экстраординарной формы римского обряда, 22 февраля 2020 г., и Декрет “Cum sanctissima” о священнопразднованиях в честь святых в экстраординарной форме римского обряда, 22 февраля 2020 г.: L’Osservatore Romano, 26 марта 2020 г., с. 6.

Источник: Конференция католических епископов России