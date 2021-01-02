Послание Папы Франциска на Юбилейный год св. Иакова

31 декабря в испанской Галисии начался Юбилейный год апостола Иакова, мощи которого хранятся в кафедральном соборе Сантьяго-де-Компостелы. По случаю открытия Святых врат знаменитого святилища Папа Франциск направил послание местному архиепископу Хулиану Баррио, обращаясь ко всей его пастве. Тема церковного мероприятия – «Выйди от земли твоей! Тебя ждёт апостол».

Святейший Отец выражает близость «всем, кто разделяет этот благодатный момент для всей Церкви, и в особенности для Церкви в Испании и в Европе». «Следуя по стопам апостола, – пишет Папа, – мы покидаем самих себя, нашу тормозящую самоуверенность, ведь перед нами ясная цель. Мы вовсе не скитальцы, которые всегда вращаются вокруг себя, никуда не приходя. Нас зовёт голос Господа, и, как паломники, мы принимаем его, желая слушать, искать и выходить в этот путь, чтобы встретить Бога, других и самих себя».

Папа Франциск подчёркивает, что цель так же важна, как и дорога к ней, то есть обращение, которого мы достигаем, следуя за Иисусом – Путём, Истиной и Жизнью. «В этом путешествии нас сопровождает Божье милосердие; и даже если из-за греха в нас остаётся слабость, она преодолевается любовью, которая позволяет с надеждой смотреть в будущее и быть готовыми вернуть свою жизнь на правильный путь».

Чтобы отправиться в дорогу, отмечает Папа Франциск, нужно прежде всего оторваться от того, что отягощает. Человек не ходит по жизни в одиночку, и доверие к спутникам «помогает распознать в ближнем дар Бога, желающего сопровождать нас в этом путешествии». Речь идёт о том, чтобы «выйти из себя, присоединиться к другим» и поддерживать друг друга, разделяя труды и достижения. Епископ Рима пишет, что в конце пути мы наверняка окажемся с пустым рюкзаком, но с «сердцем, полным жизненного опыта, созданного на контрасте и в гармонии с другими нашими братьями и сёстрами, происходящими из разных экзистенциальных и культурных контекстов». Тогда мы заново начнём понимать свою обязанность учеников-миссионеров: «Звать всех на родину, к которой мы направляемся».

Папа Франциск описывает паломника как человека, способного целиком вверить себя в руки Бога и осознать, что обетованная отчизна уже присутствует в Христе, Который всегда рядом. Через паломника Господь «касается сердца его брата, – без хитрости и пропаганды, с протянутой дланью, готовой давать и принимать».

Епископ Рима указывает на три момента, которые переживают паломники по прибытии к Святым вратам собора в Сантьяго-де-Компостеле: эти этапы напоминают о причине, что заставила людей пройти Путём святого Иакова. Первый из них, – «это созерцать в Портике славы безмятежный взор Иисуса, милосердного судьи», приветствующего нас в Своём доме. Второй – это объятья, исходящие от образа апостола Иакова, который указывает нам путь веры. Участие в Евхаристии, третий момент, приглашает нас почувствовать себя Народом Божьим, призванным делиться радостью Евангелия.



Источник: Vatican News