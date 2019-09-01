Послание Папы Франциска на Всемирный день молитвы о защите Божьего творения
1 сентября Католическая Церковь вместе с православными братьями и сёстрами отмечает V Всемирный день молитвы о защите Божьего творения. Этот день, установленный Папой Франциском в 2015 году, является частью более широкой программы «Время творения», которая продлится с 1 сентября по 4 октября (праздника св. Франциска Ассизского): тысячи христиан по всему миру примут участие в молебнах и акциях по защите нашего общего дома. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.
К этому дню Святейший Отец обнародовал специальное послание, в начале которого, ссылаясь на Книгу Бытия, напоминает, что Бог вверил человеку Своё творение и призвал его быть хранителем этого драгоценного дара. К сожалению, ответ человека был отмечен «грехом, закрытостью, жадным стремлением к обладанию и эксплуатации». Эгоизм и личные интересы превратили благое и великолепное творение «в театр соперничества и конфликтов». В последние десятилетия деградация усугубилась, отмечает Папа: «Постоянное загрязнение окружающей среды, непрерывное использование ископаемого топлива, интенсивная сельскохозяйственная эксплуатация и практика обезлесения поднимают температуру на планете до тревожного уровня. Рост интенсивности и частоты экстремальных погодных явлений и опустынивание подвергают суровому испытанию самых слабых из нас. Таяние ледников, нехватка воды, недостаточный уход за водными объектами и значительное присутствие пластика и микропластика в океанах также являются тревожными фактами, которые подтверждают необходимость принятия неотложных мер. Мы создали климатический кризис, который серьёзно угрожает природе и жизни, в том числе и нашей собственной».
По сути, подчёркивает Папа, мы потеряли память о том, кто мы такие; мы забыли, что являемся творением, созданным по образу и подобию Божьему, призванным жить как братья и сёстры в одном доме. Пришло время заново открыть для себя наше призвание детей Божьих, хранителей творения. Пришло время для покаяния и обращения, для возвращения к истокам: мы – возлюбленные создания Бога, Который в Своей доброте призывает нас любить жизнь и пребывать в единстве со всем творением. Святейший Отец настоятельно призывает верующих к углублённой молитве в этот период «Времени творения», что «позволит почувствовать себя ещё более сплоченными с братьями и сёстрами из различных христианских конфессий», особенно с православными, со всеми людьми доброй воли, которые хотят противостоять экологическому кризису, затронувшему всех без исключения.
Настало время привыкнуть заново к молитве, погружаясь в природу, где спонтанно рождается благодарность Богу Творцу, и на этом пути нам помогает кладезь францисканской мудрости. Творение, место встречи с Господом и людьми – это «социальная сеть Бога», подчёркивает Папа Франциск; оно воодушевляет нас восславить великолепие Создателя. «Настало время задуматься о своём образе жизни и о том, что наши повседневные решения в отношении продуктов питания, потребления, передвижения, воды, энергии и многих материальных благ зачастую бездумны и вредны. Нам нельзя деспотически обращаться с творением. Давайте сделаем выбор в пользу перемен, будем вести более простой и уважительный образ жизни! Настало время покончить с зависимостью от ископаемых видов топлива и осуществить быстрый и решительный переход к экологически чистым видам энергии и устойчивой экономике с замкнутым циклом. Не будем также забывать о мнении коренного населения, многовековая мудрость которого может научить нас лучше жить в отношениях с окружающей средой».
Настало время для пророческих действий, вдохновлённых молодёжью, подчёркивает Епископ Рима. Многие молодые люди во всём мире разочарованы обилием пустых обещаний; они громко напоминают нам о том, что блага Земли нельзя растрачивать: это дорогое наследие нужно передавать дальше. Молодёжь требует от нас правды и реальных шагов. Папа Франциск обращается к политическим и гражданским лидерам, призывая их «выбрать жизнь», отказаться от алчности и стремления к всемогуществу, не поддаваться порочной логике лёгкой прибыли и думать прежде всего о будущем всех людей. Святейший Отец подчёркивает важную роль предстоящего Саммита ООН по мерам в области изменения климата, на котором правительства должны продемонстрировать политическую волю для выполнения Парижского соглашения. Папа Франциск напоминает также о регионе дождевых лесов Амазонки, целостность которого находится под угрозой; эта тема будет в центре внимания внеочередного октябрьского Синода епископов в Ватикане. «Давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы ответить на вопль бедных и Земли!»
В завершение своего послания на Всемирный день молитвы о защите Божьего творения Святейший Отец пишет: «Каждый христианин, каждый член человеческой семьи – как тонкая, но уникальная и незаменимая нить – может внести свой вклад в создание сети жизни, которая охватывает всех людей. Будем же причастны и ответственны за то, чтобы принять близко к сердцу заботу о творении через молитву и дела. Пусть ‘душелюбивый Господь’ (Прем. 11,26) дарует нам смелость творить добро, не дожидаясь, пока его начнут творить другие, не дожидаясь, пока будет слишком поздно».
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