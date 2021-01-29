Послание Папы Франциска на Всемирный день миссий

Обнародовано Послание Папы Франциска на Всемирный день миссий, который будет отмечаться в третье воскресенье октября. Тема этого Дня и послания Папы, подписанного в праздник Богоявления 6 января, – «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали» (Деян 34,20).

«Когда мы испытываем силу Божьей любви, когда признаем Его отеческое присутствие в нашей личной и общинной жизни, мы не можем не возвещать, не делиться тем, что увидели и услышали», – пишет Папа Франциск. Хотя первые христиане жили в тяжелых, враждебных их вере условиях, они не замыкались в себе, но старались «преобразить любую проблему, противоречие и трудность в возможность для миссии». Мы тоже – отмечает Папа – живем в непростое время: в период пандемии мы чувствуем растерянность, разочарование, усталость, а нередко и «конформистскую горечь», отнимающую надежду. Однако мы «не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы ваши для Иисуса» (2 Кор 4,5). Вот почему и сегодня в наших общинах и семьях эхом отзываются слова из Евангелия: «Его нет здесь, Он воскрес» (Лк 24,6). «В это время пандемии, перед искушением замаскировать и оправдать безразличие и апатию во имя здравого социального дистанцирования, безотлагательна миссия сострадания, способная преобразить необходимую дистанцию в место встречи, заботы и продвижения».

Тема Всемирного дня миссий – «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали» (Деян 34,20) – это приглашение для каждого из нас «поделиться тем, что мы носим в сердце». Эта миссия всегда была идентифицирующей чертой Церкви, которая «существует для того, чтобы евангелизировать» (Evangelii nuntiandi, 14). Это требует «прогрессирующей открытости, способной достичь и охватить всех», подобно тому, как первые христиане, привлеченные Господом и дарованной Им новой жизнью, отправлялись свидетельствовать язычникам о том, что они увидели и услышали: приблизилось Царство Божье.

Миссия означает «взращивать чувствования Иисуса Христа и верить вместе с Ним, что те, кто рядом, – это также мой брат и моя сестра, – подводит итог послания Святейший Отец, – Да разбудит Его сострадательная любовь и наше сердце, да соделает всех нас учениками-миссионерами».

Источник: Vatican News