Послание Папы Франциска на Великий пост 2023 года

Двум путям Церкви – аскетизму и синодальности – посвящено послание Папы Франциска на Святую Четыредесятницу 2023 года. Передает русская служба Vatican News.

Епископ Рима размышляет над Евангелием Преображения Господня, которое ежегодно возвещается во второе воскресенье Великого поста: Иисус приглашает взойти с Ним на высокую гору, «чтобы разделить со святым Народом Божьим особый аскетический опыт». По словам Папы, великопостный аскетизм, благодатью Божьей, побуждает нас преодолевать «маловерие и сопротивление, когда мы следуем за Иисусом по крестному пути». Отвергнув посредственность и тщеславие, христиане призваны отправиться вместе с Учителем в «горный путь», требующий усилий, внимания и самопожертвования. Эти же требования относятся к синодальному пути Церкви, подчёркивает Епископ Рима.

Восходя на вершину горы Фаворской, Иисус приводит трёх учеников, избранных, чтобы стать свидетелями уникального события. Господь хочет, чтобы этот благодатный опыт был общинным, «как и вся наша духовная жизнь». В Церкви, страннице во времени, отмечает Папа, мы проживаем литургический год – и входящий в него Великий пост – вместе с «попутчиками», которых Господь ставит рядом с нами. Помня о библейском восхождении на гору Фавор, «можно сказать, что наше великопостное путешествие является ‘синодальным’», она идёт по единому маршруту, ибо мы всё глубже и полнее приобщаемся к тайне Христа-Спасителя.

Евангелие повествует о цели горного паломничества: Иисус «преобразился пред ними: и просияло лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет» (Мф 17,2). Божественная красота этого видения несравненно превосходила все усилия, затраченные учениками для восхождения, пишет Папа:

«Синодальный процесс часто кажется трудным, порой можно впасть в уныние. Однако то, что нас ожидает в конце, несомненно, прекрасно и поразительно, и оно поможет лучше понять замысел Бога и нашу миссию в служении Его Царству».

Опыт учеников на горе Фавор ещё больше обогащается, когда рядом с преображенным Иисусом появляются Моисей и Илия, олицетворяющие Закон и Пророков (см. Мф 17,3). Новизна Христа неотделима от истории Бога и Его народа, равно как синодальный путь уходит корнями в церковную традицию и в то же время открыт для новизны. «Традиция – это источник вдохновения для поиска новых путей», помогающий избежать «искушений застоя и импровизированных экспериментов», подчёркивает Папа.

Целью великопостного аскетического пути, равно как и синодального, является личное и церковное преображение, совершаемое по подобию Иисуса и по благодати Его пасхальной тайны. Чтобы помочь верующим «достичь вершины» и преобразиться вместе с Иисусом, Папа Франциск предлагает две стези. Первая из них относится к повелению Бога Отца ученикам на Фаворе, когда те созерцают преображённого Иисуса: «Его слушайте» (Мф 17,5). Великий пост плодотворен в той мере, в какой мы слушаем Слово Божье в церковной литургии: даже не участвуя ежедневно в Святой Мессе, можно регулярно читать Библию, «в том числе с помощью Интернета». Помимо Писания, Господь обращается к нам через ближних, особенно через самых нуждающихся, а также через братьев и сестёр в Церкви, в духе синодальности.

Услышав голос Небесного Отца, «ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса» (Мф 17,6-8). Таково второе практическое указание для Четыредесятницы, подчёркивает Папа:

«Не прячьтесь в религиозности, состоящей из необычайных событий, впечатлений, страха перед реальностью с её повседневными трудами, лишениями и противоречиями. Свет, который Иисус являет Своим ученикам, есть предвосхищение пасхальной славы, и к нему нужно идти, следуя только за Христом».

Великий пост, пишет Святейший Отец, ориентирован на Пасху: «уединение» не является самоцелью, но содействует нашему приобщению к страстям и кресту с верой, надеждой и любовью, чтобы достичь воскресения. Подобным образом синодальный путь «не должен вводить нас в заблуждение, что мы уже прибыли, когда по милости Божьей нам даруются некоторые сильные переживания единства». Папа Франциск призывает верующих «сойти на равнину: испытанная милость да поможет нам быть ремесленниками синодальности в повседневной жизни наших общин».

В конце послания Епископ Рима пишет:

«Дорогие братья и сёстры, пусть в этот Великий пост Святой Дух побудит нас вознестись с Иисусом и испытать Его Божественное великолепие, чтобы, укрепившись в вере, мы продолжили путь вместе с Ним, славой Своего народа и светом к просвещению язычников».