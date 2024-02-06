Послание Папы Франциска на 98-й Всемирный день миссий

Обнародовано послание Папы Франциска на 98-й Всемирный день миссий, который в этом году будет отмечаться 20 октября. Тема Дня и послания Епископа Рима – «Пойдите и всех, кого найдёте, зовите на брачный пир» (см. Мф 22,9). Передает русская служба Vatican News.

В мире конфликтов и разделений Евангелие призывает людей встречаться, признавать себя братьями и радоваться гармонии посреди различий, подчёркивает Святейший Отец. Господь хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины, поэтому миссия – это «неустанный выход ко всему человечеству». Милосердный Спаситель всегда направляется к каждому человеку, чтобы призвать его к счастью Своего Царства, несмотря на возможный отказ или равнодушие.

В евангельской притче царь велит слугам пригласить гостей на брачный пир, – образ спасения в Царстве Божьем. Святейший Отец отмечает, что этот мир предлагает «различные трапезы потребительства, эгоистического благополучия, накопительства, индивидуализма, однако Евангелие зовёт всех на Божественный пир, где царят радость, взаимность, справедливость, братство, в общении с Богом и с другими».

Слова Иисуса «идите» и «зовите» не утратили своей злободневности: «Каждый христианин, – подчёркивает Папа, – призван участвовать в этой вселенской миссии своим евангельским свидетельством в любой среде, дабы вся Церковь могла постоянно выходить вместе с Господом и Учителем на ‘перекрёстки’ современного мира». Однако теперь драма Церкви в том, что «Иисус продолжает стучаться в дверь, но уже изнутри, чтобы мы позволили Ему выйти наружу». Поэтому каждый крещёный должен вновь открыть в себе миссионерское рвение первых христиан, движимых «настоятельной потребностью в благовестии». Возвещение Евангелия универсально, оно касается «людей любого социального и даже нравственного состояния»: в евангельской притче слуги собрали «всех, кого нашли, и злых, и добрых», напоминает Папа. Самые последние и отверженные – особые гости царя, ибо «каждый является адресатом Божьего приглашения»; нужно лишь принять Божественный и безвозмездный дар, позволяя ему преобразить сердце.

Епископ Рима отмечает, что «ученики возвещают миру красоту спасительной любви Бога с радостью, великодушием, без принуждения, насилия и прозелитизма». Кроме того, образ брачной трапезы имеет эсхатологическую перспективу: «Перед пришествием Господа Евангелие должно быть проповедано всем народам».

Размышления о благовестии особенно актуальны «на этом заключительном этапе синодального пути», в церковный год, посвящённый молитве в рамках подготовки к Юбилею 2025 года. Святейший Отец призывает верующих «продолжить путь к полностью синодальной и миссионерской Церкви на служении Евангелию», усилить молитву о евангелизационной миссии Церкви, а также участвовать в Святых Мессах, ибо участие в евхаристической трапезе связано с миссионерскими начинаниями, «стремящимися охватить всех людей».

Папа благодарит миссионеров, которые «ответив на призыв Христа, оставили всё, чтобы возвещать Благую весть далеко за пределами своей родины». Их жизнь – «осязаемое выражение миссии ad gentes, которую Иисус возложил на Своих учеников».

В конце послания Епископ Рима призывает миссионеров к тесному сотрудничеству как во Вселенской Церкви, так и в поместных Церквах, советуя всем епархиям оказывать помощь Папским миссионерским обществам.