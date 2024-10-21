Послание Папы Франциска на 98-й Всемирный день миссий

Послание Папы Франциска на 98-й Всемирный день миссий (20.10.2024). Тема Дня и послания Епископа Рима – «Идите и приглашайте всех на пир» (см. Мф 22, 9).

Дорогие братья и сестры!

Для Всемирного Дня Миссий в этом году я выбрал тему из евангельской притчи о брачном пире (см. Мф 22, 1-14). После того как приглашённые отказались, царь, главный герой рассказа, говорит своим слугам: «Итак, идите на распутья и всех, кого найдёте, зовите на пир» (ст. 9). Размышляя над этим ключевым словом в контексте притчи и жизни Иисуса, мы можем подчеркнуть некоторые важные аспекты евангелизации. Они особенно актуальны для всех нас, учеников-миссионеров Христа, в заключительном этапе синодального пути, который, в соответствии с девизом «Общение, участие, миссия», должен возобновить приверженность Церкви к её главной задаче — провозглашению Евангелия в современном мире.



1. «Идите и приглашайте!». Миссия как неустанное движение и приглашение на пир Господа

В начале приказа царя своим слугам звучат два глагола, которые выражают суть миссии: «идите» и «зовите» в смысле «приглашайте».

Что касается первого глагола, важно отметить, что слуги уже были отправлены, чтобы передать послание царя приглашённым (см. ст. 3-4). Это указывает на то, что миссия — это неустанное движение ко всему человечеству, чтобы пригласить его к встрече и общению с Богом. Неустанное! Бог, великий в любви и богатый милосердием, всегда выходит навстречу каждому человеку, чтобы призвать его к радости в Его Царстве, несмотря на равнодушие или отказ. Так и Иисус Христос, добрый пастырь и посланник Отца, искал потерянных овец израильского народа и стремился дойти до самых отдалённых овец (см. Ин 10, 16). Он сказал своим ученикам: «Идите!», как до, так и после Своего воскресения, вовлекая их в Свою миссию (см. Лк 10, 3; Мк 16, 15). Поэтому Церковь будет продолжать идти за все пределы, выходить снова и снова, не уставая и не теряя надежду перед лицом трудностей и препятствий, чтобы верно выполнить миссию, данную Господом.

Хочу воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить миссионеров и миссионерок, которые, откликнувшись на призыв Христа, оставили всё, чтобы отправиться далеко от своей родины и принести Благую Весть туда, где её ещё не приняли или приняли совсем недавно. Дорогие, ваше щедрое служение — это явное выражение миссии ad gentes, которую Иисус поручил своим ученикам: «Идите и научите все народы» (Мф 28, 19). Продолжаем молиться и благодарить Бога за новые и многочисленные миссионерские призвания для дела евангелизации до краёв земли.

Не забываем также, что каждый христианин призван участвовать в этой вселенской миссии своим евангельским свидетельством в любом окружении, чтобы вся Церковь выходила со своим Господом и Учителем к «распутиям дорог» современного мира. Да, «сегодня драма Церкви в том, что Иисус продолжает стучать в дверь, но изнутри, чтобы мы выпустили Его! Часто мы становимся Церковью, которая не выпускает Господа, которая держит Его как “собственность”, тогда как Господь пришёл ради миссии и хочет видеть нас миссионерами» (Речь на съезде, организованном Дикастерией по делам мирян, семьи и жизни, 18 февраля 2023 года). Пусть все мы, крещёные, будем готовы снова выйти, каждый по мере своих возможностей, чтобы начать новое миссионерское движение, как в начале христианства!

Возвращаясь к приказу царя слугам в притче, идти вместе с приглашением: «Придите на пир!» (Мф 22, 4). Это указывает на другой важный аспект миссии, порученной Богом. Как можно представить, те слуги-посланники передавали приглашение царя с настойчивостью, но также с большим уважением и вежливостью. Точно так же миссия проповеди Евангелия каждому творению должна сопровождаться тем же стилем, что и у Того, Кого мы возвещаем. Возвещая миру «красоту спасительной любви Бога, явленную в Иисусе Христе, распятом и воскресшем» (Апостольское обращение *Evangelii gaudium*, 36), ученики-миссионеры делают это с радостью, великодушием и добротой, плодом Святого Духа в них (см. Гал 5, 22); без принуждения, насилия или прозелитизма; всегда с близостью, состраданием и нежностью, которые отражают характер и действия Бога.



2. «На пир». Эсхатологическая и евхаристическая перспектива миссии Христа и Церкви

В притче царь просит слуг пригласить на брачный пир своего сына. Этот пир символизирует эсхатологический пир, являющийся образом окончательного спасения в Царстве Божьем, которое уже сейчас начинается с приходом Иисуса, Мессии и Сына Божьего, дарующего нам жизнь в изобилии (см. Ин 10, 10). Этот пир олицетворён как трапеза «из отборных яств, богатых вин», когда Бог «навсегда уничтожит смерть» (Ис 25, 6-8).

Миссия Христа — это исполнение времён, как Он объявил в начале Своей проповеди: «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие» (Мк 1, 15). Таким образом, ученики Христа призваны продолжать эту миссию своего Учителя и Господа. Важно вспомнить учение Второго Ватиканского Собора об эсхатологическом характере миссионерского призвания Церкви: «Период миссионерской деятельности располагается между первым и вторым пришествием Христа […]. Прежде чем придёт Господь, Евангелие должно быть возвещено всем народам» (*Ad gentes*, 9).

Мы знаем, что у ранних христиан миссионерское рвение имело сильное эсхатологическое измерение. Они ощущали срочность провозглашения Евангелия. Сегодня важно помнить эту перспективу, потому что она помогает нам евангелизировать с радостью тех, кто знает, что «Господь близок», и с надеждой тех, кто стремится к цели, когда все мы будем с Христом на Его брачном пире в Царстве Божьем. В то время как мир предлагает различные «пиры» потребления, эгоистичного благополучия, накопления и индивидуализма, Евангелие призывает всех к Божественному пиру, где царят радость, общение, справедливость, братство в единении с Богом и другими.

Эта полнота жизни, дарованная Христом, уже предвосхищена в евхаристическом пире, который Церковь совершает по повелению Господа в память о Нём. Поэтому приглашение на эсхатологический пир, которое мы приносим в миссионерской деятельности, тесно связано с приглашением к евхаристической трапезе, где Господь питает нас Своим Словом, Телом и Кровью. Как учил Бенедикт XVI, «в каждой евхаристической литургии таинственно совершается эсхатологическое собрание народа Божьего. Евхаристический пир для нас — это реальное предвосхищение конечного пира, предсказанного пророками (см. Ис 25, 6-9) и описанного в Новом Завете как “брак Агнца” (Откр 19, 7.9), который будет отмечен в радости общения святых» (*Sacramentum Caritatis*, 31).

Поэтому мы все призваны более осознанно участвовать в каждой Евхаристии во всех её измерениях, особенно в эсхатологическом и миссионерском аспектах. Я подчёркиваю, что «мы не можем участвовать в Евхаристической трапезе, не вовлекаясь в миссию, которая начинается в самом Сердце Бога и направлена ко всем людям» (там же, 84). Евхаристическое обновление, которое многие местные церкви с похвальным усердием продвигают после пандемии, также будет иметь решающее значение для пробуждения миссионерского духа в каждом верующем. С какой верой и страстью мы должны в каждой литургии произносить: «Смерть Твою возвещаем, Господи, воскресение Твоё исповедуем, ожидая пришествия Твоего»!

В этом контексте, в год молитвы в подготовке к Юбилею 2025 года, я приглашаю всех усилить участие в Мессе и молитву за евангелизационную миссию Церкви. В послушании слову Спасителя Церковь не перестаёт возносить в каждой Евхаристии и литургическом богослужении молитву «Отче наш» с просьбой: «Да приидет Царствие Твоё». Таким образом, ежедневная молитва, и особенно Евхаристия, делает нас паломниками-миссионерами надежды, направляющимися к вечной жизни с Богом, к брачному пиру, который Бог приготовил для всех Своих детей.



3. «Все». Универсальная миссия учеников Христа и вся синодальная-миссионерская Церковь

Третье и последнее размышление касается тех, кому адресовано приглашение царя: «все». Как я уже подчеркивал, «это — суть миссии: это “все”. Без исключения. Все. Каждая наша миссия исходит из Сердца Христа, чтобы позволить Ему привлечь всех к Себе» (Речь на Генеральной Ассамблее Папских Миссионерских Дел, 3 июня 2023). И сегодня, в мире, раздираемом конфликтами и разделениями, Евангелие Христа — это мягкий, но сильный голос, который зовет людей встретиться, признать себя братьями и радоваться гармонии в многообразии. Бог желает, «чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1 Тим 2, 4). Поэтому не забывайте, что наша миссия — это возвещение Евангелия всем, и не как навязывание нового обязательства, но как разделение радости, указание на прекрасный горизонт, предложение желанного пира (см. Апост. ув. *Evangelii gaudium*, 14).

У учеников-миссионеров Христа всегда на сердце забота о всех людях, независимо от их социального или морального положения. Притча о пиру говорит нам, что, следуя указанию царя, слуги собрали «всех, кого нашли, злых и добрых» (Мф 22, 10). Более того, именно «нищие, увечные, слепые и хромые» (Лк 14, 21), то есть последние и отвергнутые обществом, являются особенными приглашенными царя. Таким образом, брачный пир Сына, который приготовил Бог, всегда остается открытым для всех, потому что велика и безусловна Его любовь к каждому из нас. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин 3, 16). Каждый человек — и мужчина, и женщина — является адресатом Божьего приглашения участвовать в Его благодати, которая преображает и спасает. Нужно лишь сказать «да» этому дару, принять его и позволить ему преобразить нас, одевшись в «брачную одежду» (см. Мф 22, 12).

Миссия для всех требует участия всех. Поэтому необходимо продолжить путь к Церкви, полностью синодальной и миссионерской, служащей Евангелию. Синодальность сама по себе является миссией, а миссия всегда синодальна. Следовательно, тесное миссионерское сотрудничество сегодня становится еще более необходимым и актуальным как в универсальной Церкви, так и в отдельных епархиях. Следуя курсу Второго Ватиканского Собора и моих Предшественников, я рекомендую всем епархиям мира службу Папских Миссионерских Дел, которые являются основными средствами для «привития католикам, начиная с самого раннего возраста, подлинно вселенского и миссионерского духа, а также для сбора необходимой помощи для всех миссий в соответствии с их нуждами» (Декр. *Ad gentes*, 38). По этой причине сборы на Всемирный Миссионерский День во всех местных Церквях полностью направляются в универсальный фонд солидарности, который Папское дело распространения веры затем распределяет, от имени Папы, для нужд всех миссий Церкви. Молимся Господу, чтобы Он направил нас и помог стать Церковью более синодальной и миссионерской (см. Проповедь на заключительной Мессе Генеральной Ассамблеи Синода Епископов, 29 октября 2023).

Наконец, обратим наш взор к Марии, которая, благодаря своему ходатайству, стала свидетельницей первого чуда Иисуса на брачном пиру в Кане Галилейской (см. Ин 2, 1-12). Господь дал жениху, невесте и всем гостям обилие нового вина, предвещающего брачный пир, который Бог готовит для всех в конце времен. Просим и сегодня Ее материнского заступничества за миссионерскую деятельность учеников Христа. С радостью и заботой нашей Матери, с силой нежности и любви (см. *Evangelii gaudium*, 288), пойдем и принесем всем приглашение Спасителя. Святая Мария, Звезда Евангелизации, моли Бога за нас!



Рим, Сан-Джованни-ин-Латерано, 25 января 2024 года, Праздник обращения святого Павла

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Главные мысли

Послание Святого Отца Франциска на 98-й Всемирный миссионерский день (Миссионерское воскресенье, 20 октября 2024 года)

Дорогие братья и сестры!

В этот год, посвящённый подготовке к Юбилею 2025 года, мы размышляем о великой теме: «Паломники надежды». В этом контексте также рассматривается миссия Церкви, ведь она направлена ​​на то, чтобы нести всем народам Евангелие надежды. Миссия служит всему человечеству на его пути к эсхатологической цели — к окончательной встрече с Богом. С надеждой в сердце Церковь идёт к народам и призывает их разделить радость этой встречи.

Важная тема, над которой я хотел бы поразмышлять в этом послании к 98-му Всемирному миссионерскому дню, раскрывается через три аспекта, которые вбирают в себя сущность миссии Церкви: призыв, банкет и «все». Эти аспекты я хочу рассмотреть в свете притчи о брачном пире (Мф 22, 1-14).

1. Призыв. Источник миссии: Бог, Который есть Любовь

В основе миссионерской деятельности Церкви лежит призыв Бога, который является источником любви. Бог любит всех, и, как царь из притчи, Он приглашает каждого войти в радость Его Царства. Миссия Церкви — это не просто человеческая инициатива, а отклик на Божий призыв. Вся миссионерская деятельность возникает из этого призыва, из стремления разделить любовь, которую Бог изливает на мир через Иисуса Христа.

2. Банкет. Эсхатологическая и евхаристическая перспектива миссии

Брачный пир в притче символизирует эсхатологический банкет, в который Бог приглашает всех верующих. Этот пир, который воплощается в Евхаристии, предвосхищает окончательное единение с Богом. Миссия Церкви заключается в том, чтобы приглашать всех к этому празднику, который уже сейчас предвосхищается в Евхаристии. Это призыв к радости, миру и общению, которые мы обретаем в присутствии Господа.

3. «Все». Универсальная миссия учеников Христа

Третье размышление касается того, что приглашение на банкет адресовано «всем». Из Церкви никто не исключён. Миссия Церкви направлена на всех людей, независимо от их происхождения, положения или прошлого. Божья любовь не знает границ. Миссия — это возможность поделиться радостью и надеждой, приглашение войти в вечное общение с Богом.

Дорогие братья и сестры, давайте молиться, чтобы миссия Церкви и впредь оставалась силой, которая помогает нам стать единым народом, приглашённым к Божьему пиршеству любви и надежды. Пусть миссия каждого из нас будет вдохновлена желанием разделить эту радость с миром.



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Источник: divesinmisericordia.com