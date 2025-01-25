Послание Папы Франциска на 59-й Всемирный день социальных коммуникаций

24 января 2025 года в память о святом Франциске Сальском, покровителе журналистов, Папа Римский направил Послание по случаю 59-го Всемирного дня социальных коммуникаций. Его тема: «С кротостью делитесь надеждой, что живет в сердце вашем».

Наша эпоха, подчеркивает в начале послания Святейший Отец, отмечена «дезинформацией и поляризацией»: «Немногие центры власти беспрецедентно контролируют массу данных и сведений», и это делает еще более необходимым «мужественное обязательство поставить в центр коммуникации личную и коллективную ответственность по отношению к ближнему».

Папа Франциск обращается с призывом «разоружить коммуникацию»: «Сегодня очень часто, — поясняет он, — коммуникация порождает не надежду, а страх и отчаяние, предубеждение и обиду, фанатизм и даже ненависть». Кроме того, коммуникация нередко упрощает реальность для того, чтобы спровоцировать инстинктивные реакции и ранить. Необходимо «разоружить» коммуникацию, очистить ее от агрессивности, уберечь от риска «превалирования парадигмы соперничества, противостояния, воли к господству и обладанию, манипуляции общественным мнением».

Папа пишет еще об одном тревожном феномене: «запрограммированном рассеивании внимания» с помощью цифровых систем, которые действуют согласно рыночной логике, видоизменяя наше восприятие действительности и мешая нашей способности прислушиваться друг к другу: «Создается впечатление, что выявление “врага”, на которого можно вербально наброситься, незаменимо для самоутверждения». Все это, подытоживает Папа, затрудняет коммуникацию надежды.

В Первом послании святого апостола Петра (3,15-16) мы находим «чудный синтез» связи между надеждой и христианской коммуникацией: «Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением».

В этом увещании апостола Папа выделяет три аспекта: поклонение Богу в сердце означает, что «у надежды христиан есть лицо, и это лик воскресшего Господа»; второй важный аспект – мы должны давать отчет в своем уповании «всякому, кто потребует»; и третий – делать это с кротостью и уважением.

Коммуникация должна «пробуждать не эмоциональные реакции закрытости и озлобленности, а жесты открытости и дружбы», она призвана ставить акцент на красоте и надежде даже в ситуациях, где на первый взгляд не на что надеяться.

«Перед головокружительными завоеваниями техники я приглашаю вас проявлять заботу о вашем сердце, то есть о вашей внутренней жизни, — пишет далее Святейший Отец и поясняет, как это сделать: «быть кроткими и никогда не забывать лицо человека»; «не позволять инстинктивным реакциям управлять вашей коммуникацией»; «всегда сеять надежду»; «практиковать коммуникацию, способную исцелять раны нашей человечности».



Источник: русская служба Vatican News