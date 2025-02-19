Послание Папы Богословскому факультету Тривенето

Послание Папы Богословскому факультету Тривенето

Февраль 19, 2025

Обнародовано послание Папы Франциска по случаю 20-летия основания Богословского факультета Тривенето, сети вузов в этом историческом регионе Италии с центром в Падуе.

Вознося благодарение Богу за деятельность этого молодого учебного заведения, созданного на старинном фундаменте духовно-образовательной традиции Падуи, подчеркивает, что прежде всего она осуществляется на благо молодых поколений этого региона.

Папа призывает академическое сообщество факультета проявлять постоянство, содействуя миссии Церкви по распространению Христова во всем мире, и увещает быть «верными подлинной традиции, но открытыми к прочтению знамений времен»:

«Речь идет о том, чтобы смело принимать новые вызовы и эффективно доносить евангельскую истину до современного человека».

Обращаясь к преподавателям, Папа просит их «помогать в первую очередь молодежи реализовать себя на основе истины, блага и красоты, имеющих источник в Боге».


Источник: русская служба Vatican News

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