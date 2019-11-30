Посещая центр Римского Каритас, Папа Франциск призвал его сотрудников и клиентов к «безумию любви»

По случаю 40-летия Римского епархиального отделения «Каритас» Святейший Отец посетил «Городок Милосердия»: центр этой благотворительной организации, включающий стоматологическую клинику, приют Святой Гиацинты, супермаркет солидарности и благотворительную столовую. Вместе с директором Городка Милосердия доном Бенони Амбарусом Папу встречали 220 волонтеров и опекаемых благотворительного центра. Обращаясь к ним с приветствием, Папа сказал: «Продолжайте помогать друг другу, потому что это полезно для сердца». Святейший Отец подчеркнул слово «уязвимость»: общаясь с людьми уязвимыми, мы замечаем свою собственную уязвимость, и она объединяет всех нас. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

«Просить о помощи означает признать, что ты уязвим, помогать же можно только отправляясь от собственной уязвимости. Происходит встреча разных ран, разных слабостей, – все мы слабы, все уязвимы. Бог тоже пожелал сделаться уязвимым ради нас. Он – один из нас, и Он страдал: у Него не было дома, в котором родиться, Он терпел гонения, бежал в другую страну, став мигрантом, страдал от бедности. Бог сделался уязвимым. Вот почему мы можем говорить с Иисусом, ведь Он – один из нас!»



Далее Папа подчеркнул, что бедным нельзя помогать «на расстоянии»: необходимо прикоснуться к их язвам, и это – язвы Самого Христа. Когда мы прикасаемся к их язвам, мы замечаем свои: эту благодать мы обретаем благодаря беднякам. Замечая свои язвы, мы понимаем, что нуждаемся в спасении.

Директор «Каритас» попросил Папу дать совет на будущее, и ответ был следующим: «Возвещать Евангелие не аргументами, а свидетельством». Святейший Отец привел в пример Доброго самарянина. Иисус не передает нам сказанных им слов, но рассказывает только, что он «сжалился». Вероятно, хозяин гостиницы, в которую самарянин привез раненого, подумал: «Какой безумец!». Это и есть ключевое слово, пояснил Папа: «безумие»: «Безумие любви, безумие помощи, безумие общения в нашей уязвимости».