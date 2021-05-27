Посещаемость музеев Ватикана в 2020 году упала на 82%

Посещаемость музеев Ватикана упала на 5,6 миллионов человек (или на 82%) за 2020 год из-за почти пятимесячного карантина в Италии, что серьезно подорвало государственный бюджет государства, сообщает Седмица со ссылкой на CNA.

Музеи Ватикана неизменно входят в число самых посещаемых музеев мира, а доходы от продажи музейных билетов являются главным источником доходов государственного бюджета Святейшего Престола. По данным годового отчета, опубликованного The Art Newspaper, в 2019 году более 6,8 миллионов туристов и любителей искусства посетили художественные галереи и музеи Ватикана, что вывело их на третью позицию в мире по популярности. Администрация музеев Ватикана подтвердила в интервью CNA 20 мая, что посещаемость за 2020 год упала до 1,3 миллиона, что на 82% меньше, чем годом ранее. Сильный спад посещаемости продолжился и в 2021 году, поскольку музеи Ватикана то закрывались, то ненадолго открывались в первом полугодии в мало предсказуемом режиме, неудобном для планового музейного туризма. Так музеи закрывали на различные периоды в январе, в первой половине марта и в апреле, а 3 мая вновь открыли.

Пандемия коронавируса и карантинные ограничения не обошли и другие крупнейшие музеи мира. Лувр в Париже и Национальный музей Китая в Пекине (первый и второй по посещаемости мировые музеи соответственно), также сообщают о резком падении посещаемости. С открытием музеев Ватикана, посетители снова могут увидеть хранящиеся в них величайшие шедевры искусства, в том числе «Положение во гроб Христа» кисти Караваджо, недавно отреставрированные залы с росписями Рафаэля, а также древнеримскую мраморную скульптурную группу «Лаокоон и его сыновья». Кстати, многие комментаторы усматривают в сцене динамичной и отчаянной борьбы Лаокоона и его сыновей со змеями аллегорию нынешнего сражения человечества с пандемическими волнами вируса.

Открытие музеев в начале мая стало возможным благодаря ослаблению карантина в Италии. Год спустя американцам снова разрешен въезд в страну в туристических целях, если они летят одним из так называемых «бесковидных» рейсов авиакомпаний American Airlines и Delta. Европейский союз также готовится к возобновлению транспортного сообщения для туристов, имеющих «сертификаты COVID-19», то есть свидетельства о прививках либо справки об отрицательных тестах на коронавирус.