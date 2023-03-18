Поменять менталитет: в Казахстане пройдет Неделя молитв о святости жизни

С 19 по 25 марта по инициативе Католической Церкви в Казахстане пройдет Неделя молитв о святости жизни. В этом году к этому начинанию присоединятся также католики Узбекистана и часть верующих России, сообщает Vatican News со ссылкой на Католическую информационную службу Центральной Азии (catholic-kazakhstan.org).

Цель мероприятия – «привлечь внимание к важности защиты жизни о момента зачатия до естественной смерти, к тому, что каждый человек, вне зависимости от каких-либо факторов, обладает достоинством, которое должно быть признано обществом».

Как пояснил в интервью Католической информационной службе Центральной Азии один из организаторов Недели молитв отец Павел Блок OFMConv, речь идет о начинании для верующих людей, поскольку речь идет о молитве. Однако ценность человеческой жизни от зачатия до естественной смерти – это «не религиозный вопрос»: никто не вправе лишать жизни другого человека, даже если это допускает закон. Отец Павел пояснил, что, говоря об универсальном понятии ценности человеческой жизни, верующие используют выражение «святость жизни».

«Главным мотивом защиты человеческой жизни, — подчеркнул священник, — является то, что Бог стал человеком». Этот факт свидетельствует о «невероятном достоинстве человека», ведь Бог захотел стать одним из нас: «Верующий человек в любом другом человеке видит лик Христа, поэтому жизнь человека нужно защищать». Обычно с защитой жизни связывают борьбу с абортами, однако она охватывает гораздо больше: например, потребительское отношение к людям, отношение к больным, к пожилым, все, что связано с эвтаназией, с нищетой. Священник отметил, что это, к сожалению, очень актуально для Казахстана, для России и для всего мира. Ярче всего отношение к жизни человека проявляется в абортах. Отец Павел пояснил, что нередко аборт вменяется в вину одной лишь женщине, однако часто в убийстве нерожденных виноваты мужчины, виновато общество, виноваты врачи, которые, вместо того чтобы спасать ребенка, подталкивают женщину к убийству.

Поясняя, почему Неделя защиты жизни сосредоточена именно на молитве, отец Павел Блок сослался на явления Пресвятой Богородицы в Латинской Америке, которые за короткое время привели к прекращению человеческих жертв среди ацтеков: «Возможно, — сказал отец Павел, — настанет какой-то момент в обществе, когда вот так, в один миг что-то изменится в нашем мировоззрении по Божьему вдохновению или по результатам наших усилий, а скорее всего, необходимо и одно, и второе».

В других регионах мира День защиты жизни обычно отмечается 25 марта, однако по инициативе архиепископа Томаша Петы в Казахстане он стал целой неделей: «Один день в Казахстане – это слишком мало, нужно больше молиться, и давайте будем молиться целую неделю», — привел слова иерарха отец Павел Блок. Интересно, что в Польше также пришли к этому решению. Именно Польская ассоциация защитников жизни помогла казахстанцам в подготовке брошюры для Недели молитв. Даты выбраны не случайно: 19 марта отмечается праздник святого Иосифа (в этом году он перенесен на 20 марта, поскольку совпадает с четвертым воскресеньем Великого поста). Святой Иосиф – «прекрасный пример ответственного мужчины, который охраняет и защищает жизнь». Окончание Недели – торжество Благовещения, прославляющее Деву Марию, которая, узнав о своей беременности и оказавшись в непростой ситуации, «не защищается, не предпринимает каких-то мер: а может, мне это сейчас не нужно, может, нужно с кем-то это обсудить, может, стоит подождать. Она просто одобряет Божьи планы», — подчеркнул отец Павел Блок.

Каким же образом можно участвовать в защите святости жизни? «Молитва на первом месте», — отметил священник и добавил, что можно присоединиться также ко множеству начинаний, например, помогая беременным женщинам в трудных обстоятельствах или тем, кто, родив ребенка, хочет от него отказаться. В рамках проекта помощи таким женщинам католики Казахстана сотрудничали также с Лютеранской Церковью.

«Вокруг нас есть много женщин, семей, которые находятся в трудной ситуации», — продолжил отец Павел. Им можно помочь «не только добрым словом, но и финансово, и молитвой». Например, есть женщины, решающиеся на аборт из-за страха перед своей церковной общиной, из страха осуждения: «Забеременела, это уже третий ребенок, я без мужа, что обо мне скажут?». В подобных ситуациях можно «поздравить, сказать доброе слово, улыбнуться, похвалить, просто тепло отнестись к беременной женщине». Или, например, нас нередко раздражает поведение чужих детей. Вместо того чтобы «реагировать нервно», отмечает отец Блок, «нужно поменять менталитет», ведь мы сами были детьми. «Каждый ребенок — это награда, а не проклятье».

Есть женщины, которым, возможно, не суждено доносить своего ребенка ил увидеть его живым: таким женщинам и их детям помогают в перинатальных хосписах. Это еще одно начинание в защиту жизни, наряду с «Колыбелями надежды», — так в Казахстане называются традиционные «окна жизни», где женщины анонимно могут оставить своего младенца, а он сразу же получит необходимую заботу. Участием в защите жизни может выражаться также в облегчении процесса усыновления.

«В нашем менталитете, — сказал в заключение отец Павел, — есть много такого, что нужно менять для истинного принятия ценности жизни».