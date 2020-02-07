Польские епископы призвали провозгласить святого Иоанна Павла II Учителем Церкви и небесным покровителем Европы

Председатель Конференции епископов Польши призвал провозгласить святого Иоанна Павла II (1920-2005) Учителем Церкви и покровителем Европы. Архиепископ Станислав Гондецкий считает, что таким образом следует почтить вклад Папы-Поляка в падение железного занавеса и объединение Центральной и Восточной Европы с Западной. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

«Пятьдесят лет советского господства в Восточной и Центральной Европе создали у многих людей впечатление, что Европа состоит только из Германии, Франции, Великобритании и скандинавских стран, – завил Гондецкий. – В связи с этим можно утверждать, что Иоанн Павел II ‘возвратил из небытия’ половину Европы».

Кароль Войтыла (вступивший в 1978 году на Престол Святого Петра под именем Иоанна Павла II) стал священником Краковской архиепархии в 1946 году, вскоре после установления в Польше коммунистического режима. В 1958 году он был хиротонисан во епископы, а спустя 20 лет избран Папой Римским. Он четырежды встречался с Рональдом Рейганом и один раз – с Михаилом Горбачевым, который позже говорил, что без Иоанна Павла II падение железного занавеса было бы невозможно.

«Папа-Поляк знал, что современный культурный кризис – это эпохальный призыв к мудрому возврату к общему историческому наследию, каковым является христианство, – убежден архиепископ Гондецкий. – И в этом смысле Святой Папа стал защитником европейских ценностей, которые составляют неотъемлемую основу современной цивилизации». Предстоятель польского епископата также сообщил, что в 2019 году он, от лица всех епископов Польши, просил Папу Франциска провозгласить Иоанна Павла II Учителем Церкви и со-покровителем Европы.

В настоящее время Католическая Церковь признает 36 Учителей Церкви – это святые, внесшие особый вклад в углубление церковной доктрины и свидетельство Церкви миру. Что же касается святых покровителей Европы, то таковых имеется семеро: Бенедикт Нурсийский, Кирилл и Мефодий, Бригитта Шведская, Екатерина Сиенская, Тереза Бенедикта Креста (Эдит Штайн) и Ядвига Польская.

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Папы Иоанна Павла II, причисленного к лику блаженных в 2011, а к лику святых – в 2013 году. 17 мая, накануне этого юбилея, Папа Франциск возглавит в соборе Святого Петра торжественное богослужение.