Польская исследовательница: Кароль Войтыла был рожден вопреки советам врача, рекомендовавшего аборт

Эмилия Войтыла родила своего сына Кароля – будущего Папу Иоанна Павла II – вопреки советам врача, рекомендовавшего ей сделать аборт. Такие сведения приводит польская исследовательница Милена Киндзюк в своей книге «Эмилия и Кароль Войтылы. Родители Иоанна Павла II», выход которой был приурочен к 100-летию со дня рождения Польского Папы. Сообщает Благовест-инфо со ссылкой на CNA.

«Эмилия была поставлена перед выбором: ее собственная жизнь или жизнь младенца, которого она носила в своем чреве, – рассказала Киндзюк итальянским журналистам. – Глубокая вера не позволила Эмилии сделать аборт. В глубине своего сердца она была готова пожертвовать собой ради ребенка».

В своей книге Милена Киндзюк приводит свидетельства акушерки Татаровой, двух подруг Эмилии – Хелены Щепаньской и Марии Качоровой, а также ряда других жителей города Вадовице, в котором родился будущий Папа. Эти люди рассказывали, что Эмилия Войтыла находилась в депрессии после того, как врач посоветовал ей прервать тяжело проходившую беременность. «Эмилия и ее муж Кароль приняли мужественное решение: оставить ребенка несмотря ни на что, – рассказала Киндзюк. – Они решили сменить врача и остановили свой выбор на еврейском докторе Самуиле Таубе, который переехал в Вадовице после Первой мировой войны».

Подруги Эмилии запомнили первый визит доктора Тауба. Он подтвердил, что существует опасность осложнений во время родов – вплоть до смерти матери. При этом он не стал настаивать на аборте». «18 мая 1920 года, когда Эмилии пришло время рожать, она лежала в гостиной в квартире на улице Костельной… Рядом с ней была акушерка, – рассказала Киндзюк. – Ее муж и старший сын, 13-летний Эдмунд, около пяти утра пошли молиться в расположенную прямо напротив приходскую церковь». По воспоминаниям акушерки, Эмилия попросила раскрыть окно, чтобы первым звуком, который бы услышал новорожденный, был гимн Богоматери – в церкви пели Лоретанскую литанию. О том, что он родился во время литании Деве Марии, рассказывал своему секретарю Станиславу Дзивишу и сам Иоанн Павел II. Понтифик обращал внимание еще на одно совпадение: он был избран Папой в то самое время суток, в которое появился на свет.

Недавно в Польше был открыт процесс беатификации родителей Иоанна Павла II – Кароля и Эмилии Войтыл. Их сын был беатифицирован в 2011 и канонизирован в 2014 году.