Полиция задержала священников в Париже за пасхальную службу без масок

Полиция задержала двух священников по делу о несоблюдении санитарных норм в ходе пасхальной мессы в парижском соборе Сен-Эжен-Сент-Сесиль, сообщает издание Parisien со ссылкой на прокуратуру.

Ранее надзорное ведомство начало расследование после пасхальной службы в этой церкви из-за того, что священники и прихожане были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Священнослужителей, в частности, обвиняют в намеренном создании угрозы жизни окружающих и проведении собраний больше шести человек без соблюдения мер предосторожности.

Местные церковные иерархи заявили, что начнут собственное внесудебное разбирательство; не исключено, что этим священникам запретят проводить службы в течение определенного периода.

Как отметил обвиняемый священник, священнослужители «не ожидали такого необыкновенного наплыва людей на Пасху», хотя церковь увеличила количество месс. Сообщается, что на той службе присутствовали как минимум 280 человек.

Ношение масок во Франции является обязательным во всех общественных местах, пишет РИА Новости.

С выходных на всей территории страны был введен новый режим карантина на фоне третьей волны эпидемии коронавируса, он продлится как минимум четыре недели. По распоряжению правительства, на три недели в стране закрыты школы. Также закрылись магазины, которые не относятся к списку первоочередных. Без специального свидетельства жители страны перемещаться на расстояние не более 10 километров от дома. Поездки между регионами ограничены. По всей Франции с 19.00 до 6.00 продолжает действовать комендантский час.