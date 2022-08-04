Политолог: «Встреча Папы Римского и Патриарха Московского в Казахстане символична»

Встреча глав Римско-Католической и Русской Православной Церквей в Казахстане — знаковое событие. Казахстанский политолог Марат Шибутов считает, что переговоры Папы Франциска и Патриарха Кирилла, запланированные на середину сентября, важны для католиков и православных христиан. Об этом пишет REGNUM со ссылкой на телеграмм-канал эксперта.

По мнению аналитика, особую важность съезду лидеров мировых и традиционных религий должны придать «переговоры Понтифика с Патриархом Русской Православной Церкви Кириллом — вторые за последнюю тысячу лет».

«После Великой Схизмы в 1054 году Католическая Церковь и Православная Церковь предали друг друга анафеме, которые были в действии до 1965 года и, разумеется, до этого момента папы с патриархами не встречались. И эта неприязнь перешла из Константинополя в Москву», — пояснил он.

Шибутов отметил, что первая встреча Папы Римского и Патриарха Московского проходила в 2016 году на Кубе, где большая часть населения — католики. Политолог подчёркивает, что для баланса им нужно было провести ещё одни переговоры в государстве, где большинство христиан православные, и Казахстан для этого вполне подходит.

«Надо еще учесть, что в Нур-Султане в Успенском соборе хранятся переданные Папой Бенедиктом XVI православным мощи апостола Андрея Первозванного. В общем, это очень символичная для воцерковленных людей встреча. И уже на втором плане идут разные политические вещи и переговоры», — подытожил эксперт.



На фото — рака с мощами апостола Андрея Первозванного в Успенском кафедральном соборе Нур-Султана