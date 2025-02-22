Доктор Альфиери: болезнь Папы поддается лечению, но сохраняются риски

Пресс-конференция, проведенная спустя неделю после госпитализации Папы Франциска в клинику «Джемелли», опровергла ложные новости, которые распространялись в последние дни относительно состояния здоровья Понтифика. Было подчеркнуто, что все официальные заявления, выпущенные пресс-службой Святейшего Престола, были подготовлены в сотрудничестве с лечащими врачами Папы. Эти заявления содержали всю необходимую и актуальную информацию без каких-либо умолчаний, поскольку таково было желание самого Папы, информирует паблик «Католик Ньюс» со ссылкой на итальянскую редакцию Vatican News.

В пресс-конференции 21 февраля 2025 г. приняли участие профессор Серджио Альфиери, директор медико-хирургического отделения поликлиники и руководитель медбригады больницы, и доктор Луиджи Карбоне, заместитель директора Управления здравоохранения и гигиены Государства-города Ватикан и лечащий врач Папы. Они подтвердили большую слаженную работу, проводимую для лечения Папы. Особая благодарность со сторны врачей была выражена медбрату Массимилиано Страппетти, «необыкновенному человеку, который заботится о Святом Отце уже много лет».



Обострение хронического заболевания

«Папа лечился дома от инфекции и одышки, как любой 88-летний пациент, у которого в это время года может начаться грипп», — пояснил Альфиери. Он подчеркнул: «Святой Отец всегда хотел, чтобы мы говорили правду. Давайте сразу развеем любые сомнения: то, что вы читали в официальных сообщениях, — это правда». У Папы хроническое заболевание — бронхоэктазия с астматическим бронхитом, которое может обостряться. Это состояние из-за возраста Папы делает его уязвимым пациентом. Было выявлено присутствие микроорганизмов в легких: «Это вирусы, грибки и бактерии. Хронические заболевания нельзя вылечить полностью, но их можно контролировать». Врачи отметили, что на начальном этапе Папа прошел «соответственное и правильное лечение». Однако затем потребовалось использование кортизона: «Он снижает иммунитет и повышают уровень сахара в крови, что создает благоприятные условия для инфекций. Приходится назначать определенные виды терапии и отменять другие: это нелегкая для нас задача. Поэтому, если вопрос в том, находится ли он вне опасности, то нет».



Папа поддается терапии

Альфиери утверждает, что сегодня утром были констатированы улучшения. «По сравнению с тем, в каком состоянии он поступил, ему намного лучше, но ситуация может измениться». Папа подвергается большой лекарственной нагрузке. Карбоне заявляет, что «на терапию он реагирует». Она была не изменена, но усилена. «Достаточно совсем немного, чтобы она могла выйти из равновесия». Он заверил, что сердце Папы сильное. «Когда мы говорим, что Папа слаб, в то же время мы говорим, что он очень сильный пациент. За ним очень хорошо следят». «Иногда ему не хватает дыхания, — отмечает Альфиери, — ощущение не из приятных». И добавляет, с долей иронии, что у него все еще «голова шестидесятилетнего», намекая на характер Папы, который так любит Церковь, что не щадит себя, и поэтому «продолжает работать, он читает, подписывает документы, шутит». Понятно, что он поставил Церковь на первое место, но в то же время, будучи в доме Святой Марты, также уделял время лечению.

Госпитализация продлится столько времени, сколько необходимо, до тех пор, пока не будет больше необходимости в проведении стационарной терапии. «По крайней мере, всю следующую неделю. Он должен выйти, когда ему станет хорошо!» По совету медицинского персонала на время госпитализации Папа не встречается с посторонними, за исключением двух-трех близких сотрудников. Он не подключен ни к какому оборудованию. Дыхание спонтанное, он питается. Было подчеркнуто, что Святой Отец сохраняет свое хорошее настроение и что он не прикован к постели. Папа шутит. Так, на приветствие врача «доброе утро, Святой Отец!», он отвечает: «Доброе утро, святой сын!»



О возможном риске

Если возникнет сепсис, то выйти из него в его возрасте и с его проблемами дыхания будет действительно трудно. Риск, фактически, заключается в том, что если бактерия попадет в кровь, то может локализоваться и в других органах. В данный момент этого не наблюдается.