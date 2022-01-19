Подробности Евхаристического богослужения Воскресенья Слова Божьего в Ватикане

23 января в Католической Церкви будет отмечаться Третье воскресенье Слова Божьего, учреждённое Папой Франциском 30 сентября 2019 года. Согласно апостольскому посланию Святейшего Отца Aperuit Illis, это воскресенье «посвящено прославлению Слова Божьего, размышлению над ним и его распространению». Подробности Евхаристического богослужения в Апостольской Столице передает Vatican News.

В 9 часов 30 минут Епископ Рима возглавит Святую Мессу в базилике Святого Петра. В соответствии с антиковидными нормами, число участников Литургии будет ограничено двумя тысячами человек. Папа Франциск подарит всем присутствующим книгу толкований Отцов Церкви на 4 и 5 главы Евангелия от Луки, опубликованную издательством Edizioni San Paolo.

На этом богослужении Епископ Рима впервые совершит обряды поставления мирян – мужчин и женщин – на постоянное служение чтеца, аколита и катехизатора; подготовкой новых литургических актов занималась ватиканская Конгрегация богослужений и дисциплины Таинств. Перед проповедью кандидаты будут вызваны по имени и представлены Церкви, а после наставления Святейшего Отца будущим чтецам будет вручена Библия – Слово Божье, которое они призваны возвещать. В напоминание о миссионерском характере своих трудов катехизаторы получат репродукцию пастырского креста, который сначала использовал св. Павел VI, а затем св. Иоанн Павел II.

До сих пор все эти служения осуществлялись без институционального мандата; теперь же, следуя проницательности последних Синодов епископов, Папа Франциск распорядился сделать их официальными. Такому решению предшествовали апостольские послания Святейшего Отца motu proprio от 10 января 2021 года Spiritus Domini (о служении чтецов и аколитов) и Antiquum ministerium от 10 мая 2021 года (о служении катехизаторов). Кроме того, был изменён первый параграф 230 канона Кодекса канонического права, который теперь предусматривает возможность назначения женщин посредством специального литургического обряда.

23 января чтецами станут 8 мирян из Южной Кореи, Пакистана, Ганы и Италии; катехизаторами – 8 мирян из Италии, Ганы, Перу, Испании, Польши и Бразилии. Два кандидата из Демократической Республики Конго и Уганды не смогут принять участия в ватиканской церемонии из-за ограничений в международных поездках, связанных с пандемией COVID-19.

Богослужение III воскресенья Слова Божьего будет передаваться в прямом телевизионном эфире ватиканскими СМИ, в частности, на новостном портале Ватикана (vaticannews.va), а также транслироваться основными телевизионными станциями по всему миру.

Воскресенье Слова Божьего, говорится в коммюнике Зала печати Ватикана, призвано подчеркнуть присутствие Господа в жизни человека. Христос постоянно сопутствует верующим через Своё Слово, что выражено в логотипе этого церковного события, который вдохновляется библейской историей об учениках из Эммауса: они идут вместе с Господом по пути Священного Писания, позволяя Ему наставлять и просвещать себя.