Под Новосибирском прошла пасхальная встреча катехизаторов Преображенской епархии (+ ФОТО)

В завершение нынешней Светлой пасхальной седмицы в Пастырском центре «Вифлеем», располагающемся близ Новосибирска, имела место очередная формационная встреча катехизаторов, организованная Катехетической комиссией Преображенской епархии. Рассказывают сами участники встречи…

С 25 по 27 апреля 2025 г. в Епархиальном доме в поселке Мочище состоялась долгожданная встреча катехизаторов Преображенской епархии. После двухлетнего перерыва мы смогли провести вместе три замечательных дня. Сразу хочется от всего сердца поблагодарить организаторов встречи: Владыку Иосифа Верта, сестру Анастасию Сальникову SJE и отца Войтека Зиолека SJ.

Для нас, катехизаторов, такие реколлекции необходимы. Все вместе мы уже давно как одна семья, и особенно приятно было увидеть новых членов этой замечательной семьи!

Радость встречи, живое общение, искренний интерес к каждому – всё это очень поддерживает и вдохновляет!

Сестра Анастасия, возглавляющая епархиальную Катехитическую комиссию, позаботилась, чтобы каждому участнику было комфортно, удобно и радостно.

Особенностью же этой встречи было то, что с самого начала всё пошло не совсем по плану. Печальные события и прощание с Папой Франциском не только изменили формат встречи, но придали проникновенное, сердечное отношение к прожитым вместе дням.

Отец Войтек ввел нас в атмосферу Пасхальной встречи с воскресшим Господом и Его учеником Петром… И мы действительно были все вместе! И в молитве, и в размышлении, и за трапезой. Участие в Святой Мессе за упокой Папы Франциска в Новосибирском кафедральном соборе, а потом просмотр трансляции из Ватикана торжественной Мессы на площади Св. Петра позволили нам почувствовать причастность к Единой Вселенской и Апостольской Церкви. Это не просто слова – единством была пронизана вся наша встреча, как и наша вера, и наше служение. Завершающая встреча с нашим Епископом Иосифом, прошедшая в душевной, непринужденной атмосфере, лишь укрепила эту уверенность в единстве со всей Церковью.

А то, что Божий план не всегда совпадает с нашим, нужно с благодарностью принимать и воспринимать как дар, благодаря которому мы учимся распознавать волю Божью, следовать ей, быть свидетелями любви Бога к нам, в живом общении с Ним неся эту благую весть всем жаждущим…

Марина, г. Томск

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В конце апреля под Новосибирском прошли духовные упражнения для катехизаторов нашей епархии. Катехизаторы размышляли, молились, делились опытом веры и своего служения, отталкиваясь от темы «быть вместе и быть вместе с Петром».

Время и горизонты планирования этих реколлекций оказались сильно смещены в связи с тем, что наш Папа Франциск отошел в дом Небесного Отца. Наши планы постоянно менялись, но здесь мы видели присутствие Бога и то, как Он ведет нас, «паломников надежды».

В день похорон Папы мы поехали на Святую Мессу в наш кафедральный собор. Очень символично, Месса началась в темноте, потому что в городе выключили свет. Как в начале пасхальной ночной службы, также молчал орган, пел хор без сопровождения, горели только свечи, а когда запели «Слава в вышних Богу», свет вдруг неожиданно дали. Вот так Папа напомнил о том, что свет Христа Воскресшего светит во тьме этого мира и тьма не объяла его.

Катехизаторы благодарили Бога за понтификат Папы Франциска, повторяя слова кардинала Ре, проповедь которого слушали во время трансляции похорон: «а теперь ты молись за нас, Святой Отец!» Благодарили за возможность быть вместе и переживать эти пасхальные дни в духе Евангелия, слушая друг друга, делясь «стояниями» собственной жизни и служения.

Яна, г. Екатеринбург

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Реколлекции – это невероятный по насыщенности и глубине опыт общения с Богом и с людьми.

За считанные дни мы переживаем множество ценных встреч, опыт открытости, доверия, слушания — не только другого, но и себя, и Бога. Каждый наполняется вдохновением, энергией к деятельности, и также, покоем и смирением. И это очень важно – быть наполненным самому, чтобы делиться с другими!

Для меня, как и для многих, этот опыт встреч очень важен, очень ценна поддержка Епархией катехизаторов, и радостно, что мы все есть друг у друга, и можем обращаться за поддержкой, помогать сами, трудиться вместе на ниве Христовой.

Ксения, г. Томск

Материалы и фото предоставлены с. Анастасией Сальниковой SJE