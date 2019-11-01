Под Новосибирском проходит встреча семей Преображенской епархии

Святой Мессой торжества Всех Святых под предстоятельством Владыки Иосифа Верта в Кафедральном соборе Преображения Господня в столице Сибири началась Епархиальная встреча семей. Ее работа продлится вплоть до 4 ноября и будет проходить на базе отдыха «Спартанец» на берегу Обского водохранилища вблизи от города-спутника Новосибирска Бердска. О целях, задачах и особенностях организации этого семейного форума рассказывает его духовник – священник Марэк Ящковски (г. Сургут):

«Наша встреча организована Епархиальным центром семьи, которым в настоящее время руководит сестра Юлиана Гостковска, SSpS. Мы – священники, сестры-монахини, миряне, супруги – работаем, и это прямо касается организации начинающейся встречи, – коллективно, а поскольку расстояния между нами бывают очень велики, активно используем формат скайп-конференций. Центр семьи сам стал своего рода ʺсемьейʺ. В последние годы был принят план организации форумов католических семей в трехлетнем цикле, по аналогии с соответствующими встречами молодежи: встреча всемирная, встреча всероссийская и, наконец, встреча епархиальная. Всероссийская встреча семей проходила в 2017 г. в Новосибирске, в последней декаде августа 2018 г. в Дублине прошла Всемирная встреча семей, а вот теперь настал черед встречи Епархиальной. Ее девиз звучит так же, как и у встречи в столице Ирландии годичной давности: ʺСемья – надежда для Церкви и для всего мираʺ. Сроки встречи были выбраны нами так, чтобы в ней смогло участвовать как можно больше наших семей: ведь большинство потенциальных участников нашего мероприятия работает, но на начало ноября приходятся ʺрасширенные выходныеʺ – уик-энд плюс примыкающий к нему выходной в День народного единства.

Между тем, в Католической Церкви первая октава ноября – это дни особого поминовения усопших, и это обстоятельство, безусловно, наложит свой отпечаток на атмосферу встречи. Мы, в том числе и в ходе работы в группах, будем размышлять о важности семейных традиций, об уважительном отношении к памяти дорогих нашему сердцу усопших близких. Будет поставлен и такой вызывающий неоднозначные реакции вопрос: нужно ли брать детей на кладбище, на похороны? Кто-то говорит, что не стоит травмировать детскую психику, но, с другой стороны, детям следует постепенно узнавать, что смерть – это неотъемлемая часть земного пути, у них должна пробуждаться и развиваться вера в жизнь вечную. 2 ноября, в День Поминовения Всех Усопших Верных, у нас запланирован выезд на кладбище.

Определенное место в нашей встрече займет обсуждение вопросов сексуальной этики. Актуальность данной темы подсказана тем обстоятельством, что, как показывают результаты проведенного нами анонимного опроса, даже в практикующих католических семьях порой бытует терпимое отношение к контрацепции, абортам (что, правда, случается значительно реже), к зачатию in vitro… Люди считают себя верующими, но руководствуются взглядами мира сего. Может быть, иногда это происходит от незнания, от недостатка правильного воспитания. Наша цель – рассказать об учении Церкви в этой сфере, максимально донести его до сознания каждого католика.

И, конечно же, мы не забудем о Всемирной встрече семей в Ирландии: своим свидетельством об этом грандиозном семейном форуме поделится специально приглашенная нами семья из Красноярска, представлявшая на нем Россию. Мы надеемся услышать и свидетельство нашего Владыки: как ответственный в Конференции католических епископов России за работу с семьями, он тоже побывал в Дублине и привез оттуда немало мыслей и впечатлений. Для нас стало большой радостью, что наш Отец Епископ изъявил желание быть с нами на протяжении всего времени встречи. Мы также обсудим те советы, которые Папа Франциск давал семьям во время общения с ними на молитвенном бдении на стадионе ʺКроук Паркʺ.

Некоторые семьи приедут на встречу с детьми. Всего будет около ста участников практически из всех приходов нашей епархии. Но мне кажется, что этого мало. На встрече такого ранга участников должно быть хотя бы несколько сотен. К сожалению, ввиду больших расстояний и прочих трудностей далеко не все желающие смогли приехать…»

Говорит координатор Епархиального центра семьи сестра Юлиана Гостковска, SSpS:



«Мы готовили эту встречу в течение года, а ее темы сформулировали в ответ на предложения, прозвучавшие в разосланном нами по приходам опроснике. Наши прихожане написали нам о том, что их интересует и что они хотели бы обсудить. Конечно же, мы ждем свидетельств участников встречи в Дублине: нашего Отца Епископа и семьи из Красноярска. А еще одна, и притом немаловажная, цель нашего собрания – просто дать нашим семьям возможность пообщаться друг с другом, поделиться своим опытом и верой, построить, насколько это возможно за эту пару дней, общину, почувствовать, что все мы – одна Церковь…»