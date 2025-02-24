В столице Сибири прошёл Всероссийский конгресс движения «Супружеские встречи»

С 21 по 23 февраля 2025 года в Пастырском центре «Вифлеем», расположенном в поселке Мочище под Новосибирском, состоялся I Всероссийский конгресс аниматоров движения «Супружеские встречи». Информация о прошедшем форуме будет опубликована немного позднее, а пока мы кратко пообщались с его непосредственными организаторами и участниками: руководителем Центра Семьи Преображенской епархии сестрой Юлианой Гостковской SSpS (Кемерово), настоятелем прихода Лоретанской Божьей Матери священником Анджеем Легечем CSsR (Оренбург) и ректором Кузбасской православной духовной семинарии священником Андреем Мояренко (Новокузнецк).

Сестра Юлиана Гостковска: Сразу хочу отметить, что инициатором этого Конгресса стало движение «Супружеские встречи» нашего епархиального Центра Семьи. Возникла идея: собрать организаторов, лидеров, аниматоров и некоторых семейных участников подобных епархиальных мероприятий, чтобы вместе обсудить актуальные вопросы и поддержать развитие этого формата по работе с супругами на более широком уровне – межъепархиальном и даже межконфессиональном.

Отец Анджей Легеч: Состоявшийся Конгресс движения «Супружеских встреч» стал, действительно, и всероссийским, и межконфессиональным одновременно. Собрались в основном те, кто занимается организацией таких супружеских встреч (или ‘супружеских уикендов’) – это аниматоры Католических Центров Семьи из так называемого «Восточного региона», к которому относится Преображенская епархия в Новосибирске и Епархия Св. Климента в Саратове, а также из Центра Супружеских Встреч в Калининграде («Западный регион»). Кроме того, из Москвы и Санкт-Петербурга прибыли представители двух центров от Церкви евангельских христиан-баптистов. Русская Православная Церковь была представлена нашими друзьями и коллегами из Новокузнецка.

Отец Андрей Мояренко: Да, действительно, на Конгрессе была супружеская пара из Новокузнецка, которая по вероисповеданию принадлежит к восточной традиции. То есть, они – православные, и уже третий год участвуют во встречах, проводимых на территории Сибирского федерального округа. Вообще, у нас тоже есть такая идея (и она уже обретает очертания) – взять благословение у нашего Правящего Архиерея и провести в Кузбассе подобные супружеские встречи с участием как православных, так и католиков, а, возможно, и других — кто также считает это служение важным и нуждается в нём. Будем предметно прорабатывать этот вопрос, чтобы последующие встречи в Сибири проходили, в том числе, и на территории Кемеровской области. Если говорить про себя, то благодаря нашим личным контактам и дружбе с сестрой Юлианой, отцом Анджеем, их приглашению поучаствовать, я вместе со своей супругой тоже пережил этот интересный опыт: сначала так называемый базовый курс, то есть – как обычный участник, потом ещё раз – уже в качестве участника второй ступени, (т.н. углубленной курс). Мы хотим, чтобы с этой программой познакомилось и как можно больше людей православных. Здесь можно упомянуть о хорошем опыте среди православных в Екатеринбурге и Санкт-Петербурге, где подобные супружеские встречи проходят довольно плодотворно. В свое время этот формат стал для меня вообще большим открытием, особенно на фоне кризиса семьи, который ощущают, в том числе, и верующие люди, практикующие христиане, воцерковлённые. И как раз таким ответом на подобные проблемы, которые никого не обходят стороной, для меня явились эти супружеские встречи. Я думаю, что это хороший импульс для тех семей, который переживают кризис, чтобы обновить свои отношения, возродить их. Во всяком случае, для нас с супругой это было счастливым открытием.

С. Юлиана Гостковска: Хочу ещё сказать, что «супружеские встречи» — это движение в широком понимании этого значения. Уже есть ветвь православная, есть католическая, в настоящее время формируется и протестантская ветвь. Но главная задача – это помощь супругам, поддержка супругов. Поэтому этот конгресс служил цели выработать совместные пути и способы эффективного взаимодействия. Прежде всего нам нужно было познакомиться друг с другом, увидеть общие точки приложения, в которых мы можем друг друга как-то поддержать в этой работе. Ведь нередко супружество смешано-конфессионально, а значит такая взаимная межконфессиональная поддержка очень важна и нужна всем нам.

О. Анджей Легеч: Вообще, история движения супружеских встреч в России насчитывает около двадцати лет. И на протяжении этих лет очень активными центрами в этом направлении были города Калининград и Иркутск. В Калининграде по сей день проводятся такие встречи, которые мы иногда можем даже назвать «реколлекциями для супругов». Такие встречи, на которые могут приехать оба супруга, обычно длятся с пятницы по воскресенье. Обязательное условие – приезд и участие именно обоих супругов. Конечно, мы говорим на этих встречах о Боге, о роли Бога в семейном мире и благополучии. Но всё же главный акцент этих встреч направлен прежде всего на работу между самими супругами, на отношения между ними и так далее. Поэтому вопрос ‘конфессиональности’ или веры не такой уж яркий или принципиальный.

И тут важную роль играют наши аниматоры. По-русски это слово звучит не совсем располагающе, есть некая ассоциация с развлекательностью. Но давайте вспомним, что слово аниматор происходит от слова anima, которое означает «душа». То есть аниматор – это тот, который вдохновляет и, в каком-то плане, заботится о душах.

А когда на таких супружеских встречах, которые первоначально в Россию привезли католики, побывали наши братья православные и другие христиане, то они стали этот опыт использовать, в том числе у себя, о чём уже и отец Андрей говорил. Например, в Петербурге этим занимается отец Александр Дягилев со своей матушкой. Позже с ними познакомились баптисты. И на сегодня у них в Санкт-Петербурге работают уже два таких центра, где проводятся подобные встречи. Регулярность этих мероприятий разная, но и в Новосибирске, и у нас в Саратовской области мы стараемся в год провести хотя бы одну-две-три встречи. Баптисты, кстати, неделю назад устраивали такую встречу в Москве, а в марте у них планируется ещё одна встреча уже в Петербурге.

Теперь же прошедший под Новосибирском Конгресс позволил нам всем между собой познакомиться и посмотреть, что мы может делать вместе. Например, решить вопрос подготовки пособий, переводов, и разные другие подобные вещи.

С. Юлиана Гостковска: А я ещё хочу заметить, что баптистов-то как раз привлекла этим новым опытом не Католическая, а именно Православная Церковь. То есть, это такой взаимный и взаимообогащающий процесс. Кстати, у нас в Преображенской епархии очередная такая встреча будет в мае.

О. Анджей Легеч: Тогда позвольте и мне сделать своего рода рекламу: в Саратове мы тоже планируем для ближайшей супружеской встречи летние месяцы – июнь или август.



(На верхнем фото — участники состоявшейся в редакции СКГ беседы вместе с Ординарием Преображенской епархии в Новосибирске монс. Иосифом Вертом и вспомогательным епископом монс. Штефаном Липке.)