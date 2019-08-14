Почта Мадагаскара откликнулась на предстоящий визит Папы выпуском специальной марки

Предстоящий в начале сентября визит на Мадагаскар Папы Франциска был отмечен выпуском памятной почтовой марки, тираж которой составил один миллион экземпляров. Презентация марки с изображением Папы номиналом в 1000 малагасийских ариари (0.24 Евро) прошла 8 августа с.г. в столице страны Антананариву с участием архиепископа Туамасины кардинала Дезире Царахазаны и Апостольского нунция в островном государстве архиепископа Паоло Рокко Гуалтьери. 12 августа марка поступила во все почтовые отделения острова.

Папа Франциск посетит Мадагаскар с 6 по 8 сентября в рамках своего семидневного визита в страны юго-восточной Африки. 30 лет тому назад, в конце апреля 1989 г., на Мадагаскаре побывал святой Папа Иоанн Павел II.

По материалам Vatican News