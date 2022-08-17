Почему визит Папы в Казахстан важен для российских католиков

В интервью для Радио Ватикана архиепископ Павла Пецци, митрополит архиепархии Бoжьей Матери в Mоскве, пригласил российских католиков в паломничество в Казахстан, организованное по случаю участия Папы Франциска в Седьмом съезде лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане.

Архиепископ Пецци отметил, что это будет замечательная возможность для российских католиков встретиться со Святейшим Отцом, который, по словам прелата, приедет в соседнюю страну, чтобы «развивать идею братства среди народов»:

— Визит Папы в Казахстан прежде всего важен сам по себе. Потому что тот факт, что Папа посещает (особенно учитывая его здоровье сегодня) какую-то страну, какой-то народ — это уже великое событие. Во-вторых, это важно, потому что он будет участвовать в форуме с религиозными лидерами ради блага всего Сотворения и, я уверен, также ради того, чтобы развивать идею о братстве среди народов. Для нас россиян это [визит Св. Отца], конечно, великолепно, потому что кто знает: сможет ли Папа приехать в Россию, даже если он это желание выразил. И тогда значит, что Казахстан — это самое близкое место. Поэтому я жду всех вас там, по мере возможности, чтобы мы могли обнимать Папу Франциска и выразить всю любовь, с которой мы почитаем его и следуем за ним.

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Поездка паломников из России будет включать Омск, Караганду и Нур-Султан. 13 сентября после Святой Мессы в карагандинском кафедральном соборе участники совершат паломничество в Карлаг, один из крупнейших исправительно-трудовых лагерей СССР в 1930-59 годах из системы ГУЛАГ. 14 сентября паломники примут участие в Святой Мессе, которую Папа Франциск возглавит на площади перед выставочным центром EXPO в Нур-Султане.