Почему новогодние обещания терпят неудачу

В последнее время новогодние обещания не воспринимаются всерьез. Некоторые считают, что это пустая трата времени. Я же думаю, это замечательно, что люди хотят добиться чего-то положительного, начать новую жизнь и стать лучшей версией себя. Так почему же многие новогодние обещания терпят неудачу?

Я могу говорить только за себя. Мои обещания часто терпят неудачу по двум причинам: во-первых, я думаю, что могу их сдержать самостоятельно, и во-вторых, я их воспринимаю как нечто «раз и навсегда», а не как постоянное усилие.

Что касается мысли, что я могу выполнить свои обещания своими силами, я склонен забывать одну маленькую деталь: я ничего не могу сделать без Бога!

В своей книге «Простые действия продвижения вперед: небольшая книга о том, что делать, если ты застрял» Винита Хэмптон Райт напоминает нам, что «рано или поздно должен появиться Бог». Лично я предпочитаю раньше, чем позже. Ведь именно поэтому я хожу на Мессу по воскресеньям и принимаю Евхаристию — это мой способ постоянно признавать, что на самом глубоком уровне я не в состоянии быть самому себе опорой: «Но скажи только слово, и будет исцелена душа моя». Люди, участвующие в двенадцатишаговых программах, хорошо это знают: перемены могут прийти, только если полагаться на высшую силу.

Что касается восприятия «раз и навсегда», то я слишком часто забываю, что Иисус сказал: «Если кто-то хочет идти за Мной, пусть отречется от себя, пусть изо дня в день несет свой крест и следует за Мной» (Лк 9,23 — совр.пер.). Не «взять крест свой единожды» или «взять крест свой на некоторое время», а «изо дня в день нести свой крест». Поначалу это может показаться удручающим, но когда мы осознаем, что следование за Иисусом заканчивается не крестом, а Воскресением и новой жизнью, мы обретаем терпение, стойкость и решимость оставаться верными нашим целям даже перед лицом трудностей.

Так что счастливого нового года. И пусть с помощью Божьей благодати мы решим каждый день нового года становиться людьми, которыми – видит Бог – мы можем быть.



Джо Папроцки

Источник (англ.): Loyola Press

Источник (перевод): jesuit.ru