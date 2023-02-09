Почему Бог допускает страдания?

Все говорят, что Бог всевидящий и всезнающий. Почему он допускает несправедливость и страдания людей? «Страдание присутствует в мире для того, чтобы высвободить любовь, чтобы пробудить дела любви к ближнему, чтобы преобразовать всю человеческую цивилизацию в ʺцивилизацию любвиʺ», — пишет святой Папа Иоанн Павел II в апостольском послании «Salvifici doloris», подписанном 11 февраля 1984 года. Продолжение ответа о причинах страдания в мире — в материале от Vatican News.

Папа Войтыла говорит о том, «для чего» присутствует страдание, но он также отмечает, что любой ответ на вопрос «почему» будет неверным или недостаточным. Вспомним многократно сказанные Папой Франциском слова о том, что страдания необъяснимы: Святейший Отец повторяет их каждый раз при посещении тяжелобольных, особенно детей, при встречах с людьми, подвергающимися тяжким физическим и моральным испытаниям.

«Страждущий человек, — утверждает Папа Иоанн Павел II в «Salvifici doloris», — остаётся неразгаданной тайной». Но «Христос позволяет нам войти в эту тайну и раскрыть смысл страданий», отвечая с Креста на Голгофе. Однако иногда необходимо ждать «очень долго, чтобы этот ответ стал заметным». «Христос не объясняет абстрактно смысл страданий, но прежде всего говорит: ‘Следуй за Мной! Приди!’ Своими страданиями прими участие в деле спасения мира, осуществляемом Моими страданиями, Моим Крестом. Когда человек берёт в руки свой крест, соединяясь духовно с Крестом Христовым, то перед ним открывается спасительный смысл страданий… И тогда человек обретает в своих страданиях внутренний мир и даже духовную радость».

В книге «Память и идентичность», опубликованной незадолго до кончины, святой Папа Войтыла возвращается к теме страданий: «Страдая за всех нас, Христос придал новый смысл страданию, ввел его в новое измерение, в новый порядок: в порядок любви. Верно то, что страдание входит в человеческую историю вместе с первородным грехом… Но страсти Христовы на Кресте наделили радикально новым смыслом страдания, преобразив их изнутри. Он ввел в человеческую историю, которая является историей греха, страдание без вины, перенесенное исключительно из любви. Именно это страдание открывает двери надежде на освобождение, на окончательное устранение жала, терзающего человечество. Именно это страдание сжигает и уничтожает зло пламенем любви и даже из греха извлекает многообразное цветение добра».

Святой Папа Иоанн Павел II приходит к выводу, что ответ заключается в любви: «Иисус Христос, будучи невиновным, берет на Себя бремя страданий всех людей», побеждая тем самым виновника зла — Сатану. Крест Христов стал обильным источником живой воды, и достичь его может каждый. Таким образом, «страдать означает открываться спасительным силам Бога, дарованным человечеству во Христе».

Источником радости, — подчёркивает Папа, — становится «преодоление чувства бесполезности страдания», которое «не только сжигает человека изнутри, но и может сделать его обузой для других… Открытие спасительного смысла страданий в единстве с Христом преображает это удручающее чувство».

Боль, пережитая с Иисусом, действительно нужна для спасения братьев и сестёр.

По словам Папы Войтылы, «когда тело погружается в тяжёлую болезнь и лишается дееспособности, когда человек практически не способен действовать и жить, то больше всего проявляются его внутренняя зрелость и духовное величие, преподавая здоровым людям трогательный урок».

В энциклике «Lumen Fidei» Папа Франциск также затрагивает тему страдания. Он пишет: «Вера – не тот свет, который рассеивает всю тьму, а светильник, направляющий в ночи наши шаги, и его достаточно для пути. Страдающему человеку Бог не дает все объясняющих аргументов, но предлагает Свой ответ в форме сопутствующего присутствия, истории добра, соединяющейся с любой историей страдания, чтобы его осветил поток света. Во Христе Сам Бог пожелал разделить с нами этот путь и предложить нам Свой взгляд, чтобы мы видели на нем свет. Христос – Тот, Кто, преодолев скорбь, стал ʺначальником и совершителем верыʺ (Евр 12, 2)».

Истории святых свидетельствуют о том, что страдание может стать способом возрастания в любви к Богу и ближнему. Кроме того, страдание побуждает человека к обращению, помогая взглянуть внутрь себя и преодолеть привязанность к греху, подобно сыну из притчи о милосердном отце. Страдание, которое мы видим вокруг, порождает сострадание, смягчая даже самые окаменелые сердца. Бог даёт Свой ответ через распятого Христа, призывая нас присоединиться к Его делу спасения мира, ради обращения грешников, ради восполнения в нашей плоти искупительного деяния Иисуса. Тайна страдания неразрывно связана с тайной спасения.