По случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между Ватиканом и Израилем послы этих государств в Москве подтвердили курс на сближение

В 25-ю годовщину установления дипотношений между Израилем и Ватиканом послы обоих государств в РФ подтвердили их намерение развивать сотрудничество, — сообщает Благовест-инфо.

«Хорошее участие, которое мы видим, представителей различных общин Москвы – и католической, и еврейской – показывает живой интерес к установлению и консолидации отношений взаимного узнавания, уважения, сотрудничества и солидарности (…) По сути, чтобы достичь социального сцепления и единства намерений со своими соседями, мы должны их узнать, а для того, чтобы понять, кто они есть, должны постоянно находить способ преодоления старых безосновательных предрассудков», – заявил на семинаре в Москве Апостольский нунций в РФ архиепископ Челестино Мильоре. Семинар «Межконфессиональный диалог и цели в области устойчивого развития» прошел 8 июля в Информационном центре ООН. Архиепископ пояснил, что говорит это, исходя из своего опыта, поскольку Нунциатура в Москве расположена в квартале, где имеется значительная еврейская община. «В течение всех этих лет Святой Престол и Государство Израиль продемонстрировали общую ответственность в содействии свободе религии, культа и совести, что является необходимым условием для защиты человеческого достоинства и совместной работы по преодолению антисемитизма. Исполнение этого обязательства должно быть продолжено – путем искоренения любой формы религиозной нетерпимости и через продвижение взаимопонимания между нациями, мирного сосуществования между общинами и уважения достоинства и человеческой жизни», – подчеркнул нунций.

В свою очередь посол Израиля Гарри Корен отметил, что одной из важнейших линий в политике Израиля с момента образования этого государства был путь, направленный на обязательное сохранение в Израиле свободного доступа и возможности беспрепятственного отправления культа во всех святых местах. «Израиль всегда неустанно стремился к равноправному обеспечению полной безопасности для представителей всех религиозных общин, среди которых также и христианская», – отметил Корен. «То, что две наши религии живут в мире, взаимопонимании, согласии – это действительно очень важно для любого человека», – сказал в видеообращении к участникам семинара главный раввин России Берл Лазар. Он подчеркнул, что основа всех религий – это не только вера в единого Бога, но и любовь к ближнему, и призвал искать «общее, те ценности, которые универсальны и действительно нужны всем», показывая, как религия объединяет людей.

10 марта 1994 года Ватикан и Израиль завершили процедуру ратификации Фундаментального соглашения, на основании которого 15 июня того же года между ними были установлены полные дипломатические отношения. Поворотным моментом в развитии дружеских отношений между Ватиканом и Израилем стало принятие декларации Nostra aetate («В наше время»). Она была утверждена 28 октября 1965 года Папой Павлом VI, в ней формулируется современное отношение Церкви к нехристианским религиям, а также осуждается антисемитизм и его проявления в истории.