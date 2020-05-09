По случаю 100-летия со дня рождения святого Папы Иоанна Павла II польские епископы выступили с посланием

Что бы сказал нам Иоанн Павел II сегодня, в мае 2020 года, в это трудное для всех время борьбы с коронавирусной пандемией? Об этом Епископская конференция Польши пишет в специальном послании, которое будет зачитано во всех приходах страны в воскресенье 17 мая, накануне столетия со дня рождения святого Кароля Войтылы. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Епископы отвечают словами самого польского Папы из его проповеди, произнесённой в самом начале понтификата в 1978 году: «Не бойтесь! Откройте, более того, распахните двери навстречу Христу! Откройте для Его спасительной силы границы государств, экономических и политических систем, огромные пространства культуры, цивилизаций, развития. Не бойтесь! Лишь Христос знает, что в сердце человека. Только Он!» «Христос знает, – добавляют прелаты, – что теперь в каждом из нас, Он прекрасно знает наши радости, тревоги, надежды, страхи и желания. Лишь у Него есть ответ на вопросы, которые мы задаём себе сейчас».

Епископы убеждены, что «если бы польский Папа жил в наши дни, он, несомненно, понял бы людей, которые находятся в самоизоляции и на карантине». Он бы молился о больных, об умерших и об их семьях». Ему нередко приходилось лежать в больницах, не имея возможности совершить Святую Мессу; он страдал от потери своего брата – молодого врача Эдмунда, который умер в возрасте 26 лет, заразившись от пациента. «Святой Иоанн Павел II, – говорится в послании, – понимал и ценил работу врачей, медсестёр, спасателей и санитаров, с которыми встречался и о которых часто молился».

Учительство польского Папы Римского, посетившего за время понтификата 132 страны и около 900 городов, не утратило своего значения и по сей день. Святой Папа уже в 2002 году призвал Церковь «выйти в плавание на глубины киберпространства»; он всегда и неуклонно становился на защиту человеческой жизни от зачатия до естественного конца. Прелаты цитируют слова Папы Франциска из его предисловия к альбому «100 лет. Слова и образы», выпущенному Ватиканским книжным издательством по случаю столетнего юбилея со дня рождения святого Иоанна Павла II: «Много раз в своей жизни, как священник и епископ, я смотрел на него и молился о даре верности Евангелию, которой он был свидетелем».

В заключение послания приводятся слова кардинала Станислава Дзивиша, описывающие момент покушения на Папу Войтылу в 1981 году: он оставался спокойным несмотря на драматичность ситуации и прямую угрозу смерти; страдая от боли из-за ранения, он не проявлял паники и, прежде чем потерять сознание, немедленно вверил себя Пресвятой Богородице, молясь, дабы Она простила стрелявшего в него.