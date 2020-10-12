По мнению известного британского богослова новое закрытие храмов породит страх и одиночество

Доктор богословия Ян Пол, предупреждает, что новое закрытие храмов породит страх и одиночество. Вместе с другими видными религиозными деятелями он подписал открытое письмо властям, напоминающее о важности «духовного измерения в жизни».

Доктор Пол, популярный христианский евангельский богослов, блоггер и редактор издательства Grove Books, отметил в беседе с Кей Берли, журналисткой Sky News, что правительство «не может подходить к решениям во время эпидемии прямолинейно и отстраненно», а должно «учитывать все последствия». Он подчеркнул, что изоляция приносит «огромный вред» людям, и потому правительству нужно больше думать о важности «духовного измерения жизни». «Затворничество порождает страх, чувства отверженности и беззащитности, – подчеркнул богослов. – Те из нас, кто вынужден жить в одиночестве и бедности, кто замкнут в квартирах и не может позволить себе роскошь больших домов с палисадниками и садами – терпят тяжкие страдания».

Он указывает, что правительство ошибочно планировало жизнь общества и карантинные меры, исходя из «скорой победы» над эпидемией. «Вирус многое изменил в нашей жизни и, в частности, напомнил нам о собственной смертности, – говорит богослов. – Мы осознали, что люди умирают от болезней и несчастных случаев, а риски смерти от вируса следует осознавать, к примеру, в свете холодной статистики, согласно которой сегодня в Великобритании трагическая смерть настигнет в среднем 1698 человек, и осознание этого факта помогает нам шире взглянуть на нашу жизнь. Мы понимаем, насколько нам важно духовное измерение жизни. И именно христианская Церковь предлагает миру послание надежды».

Более 800 видных священнослужителей (в том числе Церквей Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии) и мирян различных конфессий подписали открытое письмо премьер-министру Борису Джонсону с просьбой не закрывать церкви в ответ на новую волну эпидемии. В письме они предупреждают, что карантинные ограничения уже принесли «тяжкие и бесчеловечные страдания людям и общинам, привели к нарастанию волны одиночества, тревог, депрессий и иных нарушений психического здоровья». Авторы письма выражают свою поддержку «разумным и соразмерным мерам» по сокращению и пресечению распространения вируса Covid-19, но подчеркивают, что «не могут поддерживать такие карантинные меры, которые, на наш взгляд, наносят больший ущерб людям, семьям и обществу – в физическом и духовном плане – чем сам вирус как таковой».

Еще один из авторов письма, проповедник евангельской веры Дэвид Робертсон отметил, что церкви, конечно, делают все для духовного служения в онлайн-режиме во время карантина, однако дальнейшие ограничения живого общения, общих служб и молитв станут «серьезным препятствием» для духовной помощи людям на карантине. «Мы должны иметь возможность собираться вместе – конечно, при условии соблюдения строгих мер профилактики заражения», подчеркивает проповедник.

Ранее мы уже сообщали, что католические епископы Ирландии также выступают против запрета Месс с участием народа. Как передает корреспондент Vatican News, иерархи выразили солидарно обеспокоенность и, в свою очередь, просят о встрече с премьер-министром. Ирландские епископы утверждают, что полностью поддерживают усилия санитарных властей для безопасности граждан, но при этом недоумевают по поводу запрета на участие верующих в богослужениях.

Святая Месса – это не просто «скопление народа», пишут иерархи, но «глубокое проявление того, чем мы являемся как Церковь». Для приходов и для отдельных католиков утрата духовной поддержки может стать источником страха и тревоги, оказывающих негативное воздействие на здоровье и на общее состояние, подчеркивают епископы, надеясь на «конструктивную дискуссию» с премьер-министром.

Источники: Седмица.ру, Christian Today, Vatican News