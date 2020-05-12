Площадь людная, площадь опустевшая

В эксклюзивной статье для Vatican News отец Федерико Ломбарди, SJ, мысленно возвращается к опустевшей «площади Папы», которая всегда была средоточием верных со всего мира. Сегодня Епископ Рима обращается к виртуальной площади, созданной СМИ, в дыхании которой чувствуются сострадание, ожидания, надежды…

В эти дни миллионы людей в Италии и во всём мире с помощью телевидения и электронных средств массовой информации смотрят трансляции из Ватикана, в ходе которых Папа молится, совершает Мессу, обращается со словом ободрения и утешения. И это не удивительно. Условия изоляции естественным образом заставляют нас искать замену физическому участию и реальным встречам, от которых приходится отказываться в силу сложившихся обстоятельств, перенося их в плоскость виртуального общения. Кроме того, в этих условиях мы нуждаемся в слове и образе, отвечающем нашим глубоким ожиданиям утешения, поиска света во времена тьмы, ободрения во времена неопределённости.

В начале своего понтификата Папа Франциск стал совершать утреннюю Мессу в часовне Дома Святой Марфы с участием верующих, и это стало одним из первых и наиболее характерных нововведений этого Папы. Вскоре телеканал TV2000 обратился в Ватикан с просьбой разрешить транслировать эти Мессы в прямом эфире, чтобы предоставить возможность более широкой аудитории видеть эти трогательные моменты молитвы с Папой Римским. Я хорошо помню, что это обсуждалось с самим Папой, и он раздумывал, давать такое разрешение или нет. В итоге было решено не транслировать эту Мессу в прямом эфире, потому что – в отличие от публичных богослужений – было стремление придать ей более сокровенный, личный характер в атмосфере простоты и непосредственности, чтобы Папа и небольшое собрание верных не чувствовали на себе устремленных взоров всего мира. Однако можно было записывать небольшие сюжеты с отрывками из проповеди и богослужения, при этом не транслируя Мессу в полном объёме. Было много других случаев, когда большая аудитория могла видеть и слышать Папу, который намеренно обращался не только к присутствующим, но и к гораздо более широкой аудитории, внимавшей ему посредством радио, телевидения или других средств массовой информации.

Теперь ситуация изменилась. Месса в часовне Дома Святой Марфы проходит без участия верных. Каждое утро Папа совершает богослужение почти в одиночестве, и трансляцию в прямом эфире смотрит огромное число людей, получая утешение и поддержку. Во время этих виртуальных встреч верные присоединяются к молитвам своего пастыря, приглашающего совершить духовное причастие, поскольку не имеют возможности принять истинные Тело и Кровь Господа. Совершаемая тайна остается той же, однако способ участия в ней изменился. Произнося проповедь, Папа Франциск любит смотреть в глаза присутствующих и вступать в диалог с ними. Теперь его голос и взгляд доносят до верных технологии, но это не мешает ему достигать сердец. Собрание является виртуальным, но оно реально объединено вокруг умершего и воскресшего Господа – через служителя Евхаристии.

Ещё большее впечатление производят кадры, на которых Папа молится в пустой Ватиканской базилике или обращается к верным с абсолютно безлюдной площади Святого Петра. Из года в год на этой площади собиралось всё более впечатляющее число людей: 50, 100, 200 тысяч человек до краёв заполняли не только площадь, но и прилегающую к ней улицу Виа делла Кончилиацьоне вплоть до самого Тибра… На протяжении прошлого века мы научились постепенно добавлять к этим огромным толпам людей многих других, которые вначале с помощью радио, затем телевидения, а позже – новых средств коммуникации делали эти собрания поистине всемирными. Ярким выражением вселенскости Церкви всегда были благословения Urbi et Orbi, «Граду и миру». Иоанн Павел II, читавший эти рождественские и пасхальные поздравления на десятках языков, дал нам понять, что великое собрание верных на площади Святого Петра являет собой ядро, – сердце ещё более обширного собрания, представляющего все континенты и объединённого желанием услышать из уст Папы весть надежды.

Теперь же мы видим абсолютно пустую площадь, но при этом огромное собрание, присутствующее духовно и, возможно, гораздо более многочисленное и сплочённое, чем в других случаях. Папа может стоять один на площади Святого Петра, как и в часовне Святой Марфы, но Церковь – вселенское собрание верующих – остаётся в высшей степени реальным и объединённым глубокими узами, укоренившимися в вере и в человеческом сердце.

Площадь пуста, но над ней явственно ощущается атмосфера присутствия и переплетения духовных отношений любви, сочувствия, страдания, стремлений и ожиданий, надежды… и это великий знак присутствия Святого Духа, объединяющего мистическое Тело Христа. Именно духовная реальность, которая проявляется тогда, когда собрание присутствует и объединено физически, парадоксальным образом ощущается в эти дни сильнее и очевиднее. «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рождённым от Духа», – говорил Иисус в ночи Никодиму.