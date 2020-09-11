Письмо Конференции католических епископов России архиепископу Тадеушу Кондрусевичу

Его Высокопреосвященству архиепископу Тадеушу Кондрусевичу, Митрополиту Минско-Могилёвскому, Председателю Конференции католических епископов Беларуси

г. Москва, 10 сентября 2020 г.

Возлюбленный Брат во Христе Тадеуш!

Приветствуем тебя, Пастыря Церкви Христовой, которому Верховный Пастырь наш Франциск поручил пасти овец в возлюбленной Беларуси. Мы приветствуем тебя приветствием другого Франциска – Святого из Ассизи: Мир и Добро!

Мы знаем о серьёзных испытаниях и трудностях этого момента для твоего народа и для тебя лично. Мы обращаемся к тебе с братским приветствием, чтобы ободрить и заверить тебя в наших молитвах о тебя и о твоём народе, чтобы мир и добро восторжествовали и всегда господствовали в сердцах и помыслах всех людей. И тогда слова святого апостола Павла о первых христианах в Македонии исполнятся также и на нас, живущих сегодня в XXI веке: «ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью» (2Кор. 8,2).

Возлюбленный Брат Тадеуш, мы хорошо знаем и помним, как на заре возрождения Церкви в нашей стране ты в послушании принял архипастырское служение в России и много лет до нового назначения в Беларусь ревностно исполнял его. Также и в последующие годы ты принимал наши приглашения, участвуя в наших церковных праздниках. Мы благодарим Господа и тебя за эту связь и общение в Церкви Христовой; пусть они будут для тебя помощью и укреплением в часы испытаний и скорби.

Возлюбленный Брат Тадеуш, ты сегодня тоскуешь по Отчизне, болеешь о её судьбе, о судьбе её народа, переживаешь из-за невозможности исполнять своё пастырское служение. Не бойся! Народ Божий молится о Беларуси. Уповая на силу молитвы, мы выражаем надежду, что по Божией милости ты скоро вернёшься домой и продолжишь своё пастырское служение. Об этом мы ежедневно возносим прошения к Всевышнему.

От имени католических епископов России

✠ Архиепископ Павел Пецци

Председатель ККЕР



Источник: Официальный сайт Конференции католических епископов России