Первоиерарх Римско-Католической Церкви Латвии впервые не примет участие в праздновании Вознесения Пресвятой Девы Марии (Успения Богородицы)

Архиепископ-митрополит Рижский Збигнев Станкевич в этом году не сможет принять участие в праздновании Вознесения Пресвятой Девы Марии (Успения Богородицы) в почитаемом богородичном святилище в Аглоне. Впервые он не будет лично присутствовать на Святой Мессе в Аглонской базилике. Сообщает агентство Благовест-инфо.

Об этом в интервью телепрограмме «900 секунд» телеканала TВ3 рассказал сам первоиерарх Римско-Католической Церкви Латвии (РКЦЛ), указав, что ему необходимо соблюдать условия карантина, поскольку он вернулся из Польши, после чего, согласно указанию Центра профилактики и контроля заболеваний, необходимо придерживаться 14-дневной самоизоляции.

Как уже сообщалось, праздник Вознесения Девы Марии в Аглоне вследствие пандемии будет проходить в этом году в необычном формате, приехать в знаменитое богородичное святилище сможет далеко не каждый верующий. Вход на территорию храма в праздничные дни будет организован исключительно по специальным пропускам. Богослужения пройдут под открытым небом на сакральной площади базилики. Пропуска для посещения Аглонской базилики 14 и 15 августа, число которых ограничено, следует оформить в своих приходах.

Министерство юстиции Латвии и Римско-Католическая Церковь Латвии призывают всех местных жителей и паломников оценить ожидаемые риски, связанные с Сovid-19, и принять ответственное решение относительно участия в празднике. Также стоит напомнить, что в связи с Covid-19 верующие, которые отправятся на праздник, должны будут соблюдать установленные в стране требования и ограничения.