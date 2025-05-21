Первая общая аудиенция Папы: Слово Божье щедро, как солнце (+ ФОТО)

Утром 21 мая на площади Святого Петра Папа Лев XIV провёл первую общую аудиенцию своего понтификата, собравшую 40 тысяч паломников. В катехизическом наставлении он продолжил юбилейный цикл размышлений о надежде, начатый Папой Франциском, и посвятил первую встречу евангельской притче о сеятеле (Мф 13,1–17).

«Притчи Иисуса помогают вновь обрести надежду, показывая, каким образом Бог действует в истории», – отметил Святейший Отец. Притча о сеятеле, по словам Льва XIV, раскрывает не только смысл Божьего слова, но и способ Христова благовестия. Каждая притча «рассказывает историю из повседневной жизни, указывая на нечто большее»; её цель – воззвать к сердцу:

«Где наше место в этом рассказе? Что говорит этот образ для нашей жизни? Термин “притча” происходит от греческого глагола παραβάλλειν, что означает “бросать перед”. Притча бросает перед нами слово, которое провоцирует и побуждает к размышлению».

Именно так, щедро и бескорыстно, действует и Бог. Образ необычного сеятеля, бросающего семя даже на камни и дорогу, Папа указал как на символ безграничной Божьей любви, свободной от расчёта. Семя – это Слово Божие, а поле – «наше сердце, но также мир, община, Церковь». Почва может быть любой, как и наши жизненные ситуации: иногда мы поверхностны и отвлечены, иногда полны энтузиазма, иногда угнетены заботами, иногда – целиком открыты. И хотя результат зависит от качества почвы, первенство остаётся за щедростью сеятеля: Бог не ждёт, пока земля станет совершенной, но «всегда великодушно дарует Своё Слово: Он доверяет нам и надеется, что семя прорастёт. <…> Возможно, именно Его доверие пробуждает в нас желание стать лучшей почвой».

Епископ Рима привёл в пример известную картину Ван Гога «Сеятель на закате». В центре полотна – не человек, а солнце над зреющим полем: «Возможно, это напоминание, что именно Бог движет историей, даже если кажется далёким. Именно солнце согревает комья земли и взращивает семя, – подчеркнул Папа. – Попросим у Господа благодати всегда принимать зерно Его Слова. И если почувствуем в себе нехватку плодородия, не будем унывать, но попросим Его и далее возделывать нас, дабы мы стали землёй благодатной», – завершил наставление Святейший Отец.



Источник: русская служба Vatican News

(Фото — Vatican Media)