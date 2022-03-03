Пепельная среда в главном храме Преображенской епархии (ФОТО)

Богослужение Пепельной среды – Святую Мессу первого дня Великого Поста с обрядом освящения и возложения пепла – возглавил 2 марта в Кафедральном соборе Преображения Господня Владыка Иосиф Верт. В своем вступительном слова архипастырь еще раз напомнил, что Великий Пост – это период покаяния, а именно в покаянии мы теперь нуждаемся больше всего – и в плане очищения души и личного приближения к Богу, и в плане трагических событий сегодняшнего дня.

Смотрите фоторепортаж о первом великопостном богослужении 2022 года в Новосибирске, который подготовлен Студией «Кана»: