Патриарх Варфоломей посещает Мальту

Патриарх Константинопольский Варфоломей совершает визит на Мальту, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на СМИ.

Как сообщает Times of Malta, это — первый визит Константинопольского Патриарха на остров.

Варфоломей прибыл на остров 4 декабря. В аэропорту его встречал архиепископ Мальты Чарльз Шиклуна. 5 декабря в архиепископском дворце в Мдине — старой столице Мальты, прошла встреча Патриарха Варфоломея с архиепископом Шиклуной и другими членами католического епископата острова.



Позже Патриарх встретился с министром иностранных дел Мальты Яном Боргом (во встрече принимал участие архиепископ Фиатирский Никита), а также президентом страны Джорджем Веллой, сообщает Orthodox Times.