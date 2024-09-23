Патриарх Порфирий и кардинал Паролин обсудили ситуацию в Косове, запрет УПЦ

Патриарх Сербский Порфирий встретился с государственным секретарем Святейшего Престола кардиналом Пьетро Паролином. Встреча прошла в патриаршем дворце в Белграде 19 сентября, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Orthodox Times.

Патриарх Порфирий и кардинал Паролин подчеркнули, что отмечаемое в этом году 100-летие католической архиепархии Белграда — «свидетельство позитивных отношений» между Сербской Православной и Римско-Католической Церквами и заявили о необходимости продолжать сотрудничество на местном и мировом уровне.

Предстоятель СПЦ поблагодарил Святейший Престол за позицию по Косову и Метохии и рассказал кардиналу Паролину об опасной ситуации, в которой находятся сербы и христианское наследие в этом историческом сербском регионе. Стороны обсудили возможные шаги по поддержанию мира и продолжению миссии СПЦ в Косове и Метохии.

Также обсуждался принятый недавно Верховной Радой Украины закон, позволяющий запретить деятельность Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Онуфрием.

Во встрече также приняли участие епископы Бачский Ириней (Булович), Рашко-Призренский Феодосий (Шибалич) и Горнокарловацкий Герасим (Попович), апостольский нунций архиепископ Санто Ганджеми, сотрудники патриархии, госсекретариата Ватикана и нунциатуры, сообщает официальный сайт СПЦ. Визит кардинала Паролина в Белград приурочен к столетию учреждения Белградского католического архидиоцеза. Во время визита прелат также встретился с президентом Сербии Александром Вучичем.