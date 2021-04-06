Патриарх Пиццабалла: «Виртуальные Мессы нас не спасут»

«Мир никогда не был островком счастья: проблемы всякого рода, несправедливость, разделения, войны, болезни есть сегодня, как были в прошлом, как будут всегда: но все это никоим образом не помешало исполниться Божьим замыслам в нашем мире. Его желание нас спасти не было остановлено нашим непослушанием: Он сделался одним из нас, потому что возлюбил нас такими, как мы есть»: это слова из проповеди латинского Патриарха Иерусалимского Пьербаттисты Пиццабаллы.

Во время Мессы Благовещения Господня он обратился к верующим с призывом «жить с верой в то, что, каким бы израненным и оскорбленным ни был наш мир, в любом случае это — то самое место, в котором Бог явил нам Себя, в котором Он встретил нас и где мы по-прежнему Его встречаем».

Патриарх отметил, что в последний год в школах, трудовых коллективах и даже в Церкви люди больше встречались виртуально, чем на самом деле, и хотя технология позволила сохранить минимум взаимоотношений, «мы встречаем Господа не через технологию».

«Нас спасут не виртуальные Мессы и не социальные сети, но личная встреча с Ним», — подчеркнул иерарх.



Источник: Vatican News