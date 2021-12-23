Патриарх Кирилл: Церковь должна оставаться свободной от сегрегации по иммунному признаку

Патриарх Кирилл: Церковь должна оставаться свободной от сегрегации по иммунному признаку

Декабрь 23, 2021

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая с докладом на ежегодном Епархиальном собрании духовенства города Москвы, коснулся темы вакцинации от коронавирусной инфекции, которая стала поводом для широкого обсуждения как среди верующих, так и в обществе в целом. Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Знаю, что многих волнует тема вакцинации от коронавирусной инфекции и что в среде духовенства и мирян, точно так же, как и во всем обществе, есть разногласия по этому поводу. Кто-то считает, что вакцинация должна быть обязательной для всех, кто-то — что она должна быть полностью добровольной. Кто-то и вовсе считает ее ненужной или даже неприемлемой», — обратился Патриарх к участникам Епархиального собрания.

«Как вам известно, сам я вакцинировался еще в прошлом году на основании рекомендации врачей. При этом убежден, что вакцинироваться или нет — это вовсе не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо медицинский, дело личного выбора и ответственности человека, его жизненного опыта», — продолжил он.

По словам предстоятеля Русской Православной Церкви, «даже если весь мир станет ареной сегрегации по иммунному признаку, Церковь должна оставаться свободной от такой сегрегации и принимать всех стремящихся ко Христу людей».

Патриарх Московский и всея Руси напомнил, что в мае уходящего года в Москве силами секретариата Межсоборного Присутствия было организована дискуссия по теме вакцинации от коронавируса с привлечением компетентных специалистов. Как отметил , «по итогам этой встречи была сформулирована достаточно взвешенная позиция».

«С одной стороны, было вновь подчеркнуто, что «Русская Православная Церковь последовательно придерживается принципов защиты свободы выбора человека в использовании или неиспользовании новых и быстро развивающихся технологий, в том числе в сфере медицины». В то же время участники встречи напомнили, что «исторический опыт Русской Православной Церкви знает примеры активного участия священнослужителей в распространении практики вакцинации», благодаря которой многие известные в прошлом эпидемии сошли на нет», — сообщил Патриарх.

По мнению предстоятеля Русской Православной Церкви, в этой связи «совершенно недопустимым является злоупотребление пастырской властью по этому и подобным вопросам». Кроме того, по его словам, «вакцинацию никак нельзя рассматривать как признак апостасии».

«При этом грехом лжи следует назвать как намеренное недостаточное и недостоверное информирование людей об эффектах вакцин, так и распространение непроверенных слухов и мифов относительно последствий вакцинации», — заключил Патриарх Кирилл.

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