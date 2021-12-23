Патриарх Кирилл: Церковь должна оставаться свободной от сегрегации по иммунному признаку

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выступая с докладом на ежегодном Епархиальном собрании духовенства города Москвы, коснулся темы вакцинации от коронавирусной инфекции, которая стала поводом для широкого обсуждения как среди верующих, так и в обществе в целом. Об этом сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Знаю, что многих волнует тема вакцинации от коронавирусной инфекции и что в среде духовенства и мирян, точно так же, как и во всем обществе, есть разногласия по этому поводу. Кто-то считает, что вакцинация должна быть обязательной для всех, кто-то — что она должна быть полностью добровольной. Кто-то и вовсе считает ее ненужной или даже неприемлемой», — обратился Патриарх к участникам Епархиального собрания.

«Как вам известно, сам я вакцинировался еще в прошлом году на основании рекомендации врачей. При этом убежден, что вакцинироваться или нет — это вовсе не вероучительный вопрос. Это вопрос сугубо медицинский, дело личного выбора и ответственности человека, его жизненного опыта», — продолжил он.

По словам предстоятеля Русской Православной Церкви, «даже если весь мир станет ареной сегрегации по иммунному признаку, Церковь должна оставаться свободной от такой сегрегации и принимать всех стремящихся ко Христу людей».

Патриарх Московский и всея Руси напомнил, что в мае уходящего года в Москве силами секретариата Межсоборного Присутствия было организована дискуссия по теме вакцинации от коронавируса с привлечением компетентных специалистов. Как отметил Патриарх Кирилл, «по итогам этой встречи была сформулирована достаточно взвешенная позиция».

«С одной стороны, было вновь подчеркнуто, что «Русская Православная Церковь последовательно придерживается принципов защиты свободы выбора человека в использовании или неиспользовании новых и быстро развивающихся технологий, в том числе в сфере медицины». В то же время участники встречи напомнили, что «исторический опыт Русской Православной Церкви знает примеры активного участия священнослужителей в распространении практики вакцинации», благодаря которой многие известные в прошлом эпидемии сошли на нет», — сообщил Патриарх.

По мнению предстоятеля Русской Православной Церкви, в этой связи «совершенно недопустимым является злоупотребление пастырской властью по этому и подобным вопросам». Кроме того, по его словам, «вакцинацию никак нельзя рассматривать как признак апостасии».

«При этом грехом лжи следует назвать как намеренное недостаточное и недостоверное информирование людей об эффектах вакцин, так и распространение непроверенных слухов и мифов относительно последствий вакцинации», — заключил Патриарх Кирилл.