Патриарх Кирилл поздравил кардинала Бeшара Бутроса Раи с 85-летием со дня рождения

Его Блаженству, Блаженнейшему Бешаре Бутросу Кардиналу Ар-Раи, Маронитскому Патриарху Антиохийскому и всего Востока

Ваше Блаженство!

Сердечно поздравляю Вас со знаменательной личной датой – 85-летием.

Господь судил Вам совершать Предстоятельское служение на престоле Патриархов Маронитской Церкви и иметь попечение о ее чадах, живущих по всему лицу земному (Лк. 21. 35). Не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами Вы известны как защитник евангельских ценностей, идеалов мира и согласия, сторонник межхристианского и межрелигиозного соработничества. Ценю многолетнее знакомство с Вашим Блаженством и надеюсь, что наши добрые отношения будут развиваться и впредь.

Всещедрый Бог да дарует Вам крепость телесных и душевных сил и Свою обильную помощь в совершении Патриаршего служения.

Многая и благая Вам лета!

С любовью во Христе,



+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

Источник: Официальный сайт Московского Патриархата