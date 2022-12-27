Патриарх Кирилл поздравил глав Церквей, отмечающих Рождество по григорианскому календарю

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Рождественские поздравления главам инославных Церквей, которые празднуют Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю. В числе адресатов посланий, – в частности, глава Сирийской Ортодоксальной Церкви Патриарх Антиохийский и всего Востока Мар Игнатий Ефрем II; Католикос-Патриарх Ассирийской Церкви Востока Map Ава III Ройел; Маронитский Патриарх Антиохийский и всего Востока Бешара Бутрос, кардинал ар-Раи; Католикос Востока, Митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III.

В поздравлении говорится:

Сердечно поздравляю Вас со светозарным праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа.

Ныне мы вновь переживаем великую радость исполнения древних пророчеств: Ветхий днями (Дан. 7. 22) Властитель Вселенной, сидящий на престоле высоком и превознесенном (Ис. 6. 1), явился на земле, дабы искупить человечество от власти ада и избавить от смерти (Ос. 13. 14). Свершившееся Боговоплощение – важнейшее событие в истории мира – непреложно свидетельствует нам о превосходящей разумение любви Создателя к людям, обретающим жизнь через Него (1 Ин. 4. 9).

Желаю Вам духовной радости о пришедшем Спасителе и Его всещедрой помощи в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве – мира и благоденствия.

С любовью во Христе,

+КИРИЛЛ,

ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ



Источник: Служба коммуникации ОВЦС