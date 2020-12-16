Патриарх Кирилл поздравил Джо Байдена с победой на выборах

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравление Джозефу Байдену по случаю победы на выборах Президента Соединенных Штатов Америки, сообщает сайт Patriarchia.ru.

Уважаемый господин Байден!

Поздравляю Вас с избранием на пост Президента Соединенных Штатов Америки.

Современный мир нуждается в большей стабильности и безопасности, в развитии конструктивного сотрудничества между государствами, направленного на решение проблем экстремизма и терроризма, региональных военных конфликтов, экономической справедливости, защиты окружающей природной среды. Убежден, что взаимодействие наших стран и народов, опирающееся на исторический опыт, может стать значимым вкладом в поиск эффективных ответов на глобальные вызовы современности.

Русская Православная Церковь считает межрелигиозный и межкультурный диалог важным инструментом укрепления взаимоуважения и добрососедства, согласия в обществе. Выражаем готовность к совместной работе в этой сфере с властями Соединенных Штатов Америки.

На протяжении долгого времени выходцы из стран канонической ответственности Московского Патриархата проживают и работают в США. Многие из них являются православными верующими, заботу о духовном окормлении которых несут Патриаршие приходы нашей Церкви в Вашей стране, а также Русская Православная Церковь Заграницей. Надеюсь на внимание американских властей к религиозным нуждам русскоязычной паствы.

Желаю Вам доброго здравия, мудрости в принятии решений, а гражданам Соединенных Штатов Америки — мира и благополучия.

С уважением

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

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Ранее с победой демократа поздравил Президент России Владимир Путин.

15 декабря стали известны окончательные итоги президентских выборов. По итогам голосования выборщиков в США Джо Байден получил 306 голосов против 232 у нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа. Результаты голосования выборщиков должен утвердить конгресс 6 января.

Инагуарация нового Президента США пройдет в Вашингтоне 20 января 2021 года.