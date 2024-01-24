Патриарх Кирилл попросил законодателей признать ученые степени духовных вузов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал парламентариев поддержать законопроект о признании дипломов и ученых степеней российских духовных учебных заведений. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая во вторник на пленарном заседании в Совете Федерации в рамках Международных Рождественских образовательных чтений патриарх Кирилл обратил внимание на «дискриминацию» в духовном образовании в РФ: Россия признает римско-католические дипломы и ученые степени ватиканских вузов, но отказывается от признания дипломов, выданных в высших учебных заведениях РПЦ.

«Было заключено соглашение между Россией и Ватиканом о взаимном признании высшего образовании – квалификаций, ученых степеней, присвоенных выпускникам ватиканских вузов. Вместе с тем до настоящего времени не решен вопрос о государственном признании богословских званий и степеней, выдаваемых выпускникам отечественных духовных учебных заведений. <…> В настоящее время в Госдуме в первом чтении принят соответствующий законопроект, который позволяет преодолеть это противоречие и восстановить справедливость, попросил бы вас его поддержать», — сказал предстоятель РПЦ.

Международные рождественские образовательные чтения – ежегодный церковно-общественный форум – проходят в Москве с 23 по 27 января. В 2024 году тема чтений – «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего». Ранее глава оргкомитета чтений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации РПЦ митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг) рассказал, что в чтениях примут участие около 60 тысяч человек, пройдет более 150 мероприятий по 18 направлениям, участники обсудят среди прочего темы просветительского и социального служения, образования и воспитания, приходской деятельности Церкви, строительства храмов, поддержки семьи, биоэтики.



(Фото: Парламентский фотоархив/ Пресс-служба СФ)

