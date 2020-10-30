Патриарх Кирилл направил соболезнования президенту Франции и епископу Ниццы

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования Президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону и епископу Ниццы Андре Марсо в связи с гибелью людей в результате вооруженного нападения в церкви Нотр-Дам в Ницце.

Его Превосходительству господину Эммануэлю Макрону, Президенту Французской Республики

Ваше Превосходительство, уважаемый господин Президент!

Глубоко опечален вестью о гибели и ранении прихожан собора Нотр-Дам в Ницце в результате нападения на них вооруженного ножом человека. Глубоко сопереживаю Вам и всему французскому народу в этот тяжелый час.

Чудовищные злодеяния, совершаемые при кощунственном использовании религиозных лозунгов, не смогут поколебать стремление людей к мирной жизни, заставить их следовать злой воле преступников и признать нормой бесчеловечную идеологию жестокости и насилия.

Выражаю искренние слова соболезнований родным и близким погибших и пострадавших. Молюсь Милосердному Господу о скорейшем выздоровлении раненых и их восстановлении после пережитого испытания.

С глубокими соболезнованиями

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

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Его Преосвященству, Преосвященному Андре Марсо, епископу Ниццскому

Ваше Преосвященство!

С чувством глубокой скорби воспринял новость об ужасном злодеянии, совершенном в стенах базилики Нотр-Дам в Ницце, — жестоком нападении на прихожан радикального экстремиста, ставшем причиной гибели и ранения людей.

Хочу выразить искренние соболезнования Вам, духовенству и верующим епархии Ниццы, родственникам и близким погибших и раненых.

Господь, сказавший «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11:25), да упокоит душу убиенных в селениях праведных и да дарует утешение всем скорбящим.

С искренними соболезнованиями

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ



Источник: Патриархия.ру