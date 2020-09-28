Патриарх Кирилл молится о мирном разрешении конфликта в Карабахе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл молится о скорейшем мирном разрешении конфликта в Нагорном Карабахе, сообщил официальный спикер РПЦ Владимир Легойда.

«Предстоятель считает важной роль духовных лидеров двух стран, которые должны приложить все усилия к установлению мира», — написал он также в своем телеграм-канале в воскресенье вечером.

Русская Православная Церковь, по словам ее представителя, «всегда содействовала поддержанию диалога между религиозными общинами Армении и Азербайджана и готова и впредь выполнять эту миссию».



Источник: Интерфакс