Пастырская конференция «Вызовы современного мира» подходит к концу (+ФОТО)



Сегодня – последний рабочий день проходящей на базе отдыха «Спартанец» пастырской конференции с участием священников и монашествующих, совершающих свое служение в приходах Преображенской епархии. Регулярно проходящая Пастырская конференция имеет в этом году юбилейный характер: ровно 25 лет назад, осенью 1994 г., была созвана первая в ряду таких конференций, и об этой знаменательной годовщине подробно упомянул Владыка Иосиф Верт в своем вступительном слове. Другая особенность нынешней конференции – то, что она в последний раз проводится в арендованном помещении. Со следующего года подобные встречи будут проходить в новом помещении Епархиального пастырского центра «Вифлеем» в поселке Мочище, строительство которого ныне вступило в завершающую фазу.



Посвященная вызовам современной эпохи нынешняя конференция имела своим девизом слова, заимствованные из недавнего обращения Папы Франциска: «Крещеные и посланные», что указывало на ее отчетливо миссионерский, свидетельский, евангелизаторский акцент. Особенно ярко он прозвучал во второй день работы в серии докладов главного редактора католического портала РУСКАТОЛИК.РФ Анастасии Орловой, объединенных общей тематикой «Коммуникация – миссия Церкви», и в сопутствующих им обсуждениях в группах. Как представлены приходы, церковные движения, общины верующих, монашеские ордена, а также целые епархии и вся наша поместная Церковь в современном информационном пространстве? Каковы наши достижения и наработки в этой сфере и какие имеются скрытые возможности и резервы? Чем католические медиа принципиально отличаются от светских? Что и как можно заимствовать у светских средств массовой информации, а чего категорически заимствовать нельзя? Какова специфика присутствия Церкви в цифровом пространстве, как наиболее эффективно использовать для евангелизации социальные сети? Какую стратегию и какой набор тактических средств следует избрать для презентации жизни Церкви в интернете? Как сделать свидетельство веры в мире передовых информационных технологий максимально полным и доступным, избегая вместе с тем опасности чрезмерного ухода в виртуальную реальность? Всё это – далеко не полный перечень тем и вопросов, о которых было предложено в этот день поразмышлять делегатам конференции.



А на следующий день доктор нравственного богословия из Украинского Католического Университета (Львов) Мария Ярема подробно рассказала о таких становящихся всё более актуальными в современном обществе явлениях как искусственное оплодотворение in vitro («в пробирке»), суррогатное материнство, эвтаназия. Докладчица аргументировано объяснила, почему Церковь не принимает и никогда не сможет принять подобных практик и методик. Круг проблем, затронутых в докладах доктора Яремы, нашел отклик у слушателей и был встречен ими с большим интересом, что выразилось, в частности, во множестве прозвучавших в аудитории вопросов.



Сегодняшний, последний день работы конференции будет отдан встречам и сообщениям профильных епархиальных комиссий и служб, а также общению священников и монашествующих со своим Архипастырем. А завершится он традиционным «Веселым вечером», который на этот раз подготовили сестры-монахини из Сургута, где все его участники смогут поупражняться в своих артистических находках и в умении поднимать друг у друга настроение. Возвращение в Новосибирск запланировано на утро пятницы 11 октября, сразу же после завершения последней Святой Мессы.

Самые яркие моменты второго и третьего дня работы Пастырской конференции – в фоторепортаже студии «Кана»: