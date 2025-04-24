Пасхальное воскресенье после Urbi et Orbi: последние часы Франциска и благодарность за возвращение на площадь

Стало известно о последних мгновениях жизни Папы Римского Франциска: несмотря на усталость, хотел пообщаться с верующими.

«Спасибо, что вернули меня на Площадь».

Это выражение благодарности было одним из последних слов Папы Франциска человеку, который неустанно заботился о нем во время его болезни, а также до нее — медбрату Массимилиано Страппетти.

В 2021 году он настоял на том, чтобы понтифик сделал операцию на толстой кишке, тем самым, Страппетти спас Папе Франциску жизнь. После этого глава католической церкви назначил его личным помощником, отвечающим за вопросы здоровья.

Медбрат на протяжении последних лет жизни понтифика следил за его состоянием, выхаживал во время каждой болезни. В течение 38 дней, пока Франциск находился в римской больнице «Джемелли», он не покидал палаты больного. А после выписки следил за состоянием Папы, жившего в Доме Святой Марфы.

Накануне пасхальной службы понтифик обсудил со Страппетти свой маршрут: появление на балконе собора Святого Петра и благословение верующих. У Франциска возникла идея совершить поездку на папамобиле и поприветствовать собравшихся на площади.

— Как вы думаете, я смогу это сделать? — спросил он у помощника. Тот поддержал эту идею.

Приближенные к понтифику отмечают, что несмотря на усталость, Папа Франциск был счастлив вновь оказаться среди верующих после долгой болезни и восстановления. Он старался пожать руки всем желающим, особенно, детям. После службы он поблагодарил Страппетти за то, что тот вдохновил и помог вернуться на площадь Святого Петра.

Вторая половина дня в пасхальное воскресенье не предвещала беды. Понтифик поужинал и лег спать. Около 5:30 утра ему внезапно стало плохо. Помощники, которые были рядом, начали оказывать помощь, но все было тщетно.

Папа Франциск пожал руку Страппетти и спустя считанные мгновения впал в кому. Причиной смерти стал инсульт.

По словам тех, кто присутствовал в покоях понтифика в последние минуты его жизни, перед кончиной он не страдал. Все произошло быстро.

***

Его смерть была незаметной, почти внезапной, без долгих страданий или общественного беспокойства, для Папы, который всегда очень сдержанно относился к своему здоровью.

Кончина Папы Франциска наступила на следующий день после Пасхи, когда он смог предложить городу и миру свое последнее Апостольское благословение и вновь обнять верующих.

Это был именно народ Божий, с которым он с первых мгновений своего избрания 13 марта 2013 года обещал идти «вместе».



Источники: Vatican News, KP.RU

(На фото — Папа Франциск приветствует верующих в Пасхальное воскресенье)