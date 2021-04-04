Пасхальное утро в приходе новосибирских францисканцев (+ ФОТО)

Ясным воскресным утром 4 апреля 2021 г. Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт посетил приход францисканцев, расположенный в левобережной части Новосибирска.

На Торжественной Пасхальной Мессе Преосвященному Иосифу сослужил настоятель Францисканской обители и викарий прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии отец Коррадо Трабукки, OFM.

Настоятель прихода отец Виталий Костюк, OFM, из-за недомогания не смог полностью присутствовать на праздничной службе. Однако в самом начале Мессы Владыка заверил о. настоятеля в молитвенной поддержке как со стороны служащих, так и всех прихожан, пожелав ему скорейшего выздоровления.

«Дорогие братья и сестры! Опять пришла Пасха, и все ещё продолжается пандемия. Воскресение Иисуса Христа — это победа Жизни над Смертью. И мы помолимся сегодня за отца Виталия, вашего настоятеля, но также мы особенно помолимся и за весь мир в этом длительном испытании пандемией. В начале Святой Мессы раскаемся в наших грехах и попросим, чтобы Господь Бог, в первую очередь, помог нам освободиться от той греховной пандемии, которая зарождается в каждом нашем сердце и распространяется по всему миру, подобно COVID-19».

Храм был полон, однако все необходимые санитарные меры были соблюдены. Тем не менее было и ещё одно нововведение эпохи пандеми — о. Коррадо объявил о запланированной вечерней Мессе в 18-00, что для отдаленного и не очень крупного прихода францисканцев в воскресный день является своего рода событием.

Конечно, было ощущение трепетной радости и особого воодушевления, ведь прошлый год все запомнили как время жестких ограничений и отсутствия публичных богослужений на Пасху. Поэтому в конце Мессы отец Коррадо, поблагодарив своего Епископа за долгожданный визит, отметил мысль, прозвучавшую в пасхальной проповеди Владыки — нужно черпать надежду свыше, не поддаваться отчаянию, не ставить крест на нашей надежде. Мы должны и обязаны уповать на верность Божию. Бог не предоставил нас самим себе, Он навестил нас: Он вошел во все наши обстоятельства, Он с нами в горе, в тревоге, в смерти. Своим светом Он некогда просветил могильную тьму, а ныне собирается добраться до самых темных, самых потаенных уголков нашей жизни.

В ответном слове Архипастырь ещё раз поздравил со светлым и радостным праздником Воскресения Иисуса Христа всех присутствовавших и напомнил, что это самый главный церковный праздник и центр всего литургического года. На этот праздник всегда бывает, как правило, очень много поздравлений. В том числе присылают свои поздравления представители государства и общества. Из этих поздравительных адресов Владыка выбрал письмо от Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и зачитал несколько его фрагментов.

Ординарий Преображенской епархии также попросил передать от себя лично поздравления родным и близким всех присутствующих, которые по какой-либо важной причине не смогли сегодня прийти. Особенно больным и пожилым людям.

А по окончании богослужения все желающие смогли освятить пасхальные куличи, яйца, мясные продукты и прочую снедь к праздничному столу.