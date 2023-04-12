Пасхальное путешествие о. Янеза Севера SJ в старинный город Тобольск (ФОТО)

Тобольск — город в Тюменской области России, который расположен на севере южной части Тюменской области, в месте впадения Тобола в Иртыш. Население — 100 352 человек. Был основан в 1587 году как центр освоения Сибири. В 1590 году получил статус города. С 1708 года был столицей Сибирской губернии, простиравшейся от Урала до Тихого океана. С 1796 по 1920 — центр Тобольской губернии, затем — Тобольского уезда, Тобольского округа Уральской области (в 1923—1932 годах), Тобольского округа Омской области (в 1935—1944 годах). В XIX веке в связи с перемещением торговых путей, а затем строительством железной дороги (в стороне от города) экономическое значение Тобольска упало, областной центр перенесли в Тюмень. В настоящее время Тобольск является важнейшим центром познавательного туризма в Сибири и одновременно крупным промышленным центром страны в области газохимии (по данным Википедии).

Рассказывает отец Янез Север:

— На нынешнее Священное Пасхальное Триденствие я поехал в Тобольск, чтобы в эти дни и на саму Пасху служить в местной общине католиков. К сожалению, сегодня своего постоянного католического священника в этом городе нет. А периодически приезжающий сюда отец Анджей Мажец является настоятелем прихода в Тюмени, поэтому в такие дни ему невозможно быть одновременно и там, и здесь. Вот я сам и предложил такой вариант с моим приездом на Пасху в Тобольск.

Вообще, это моё первое знакомство с этим старинным русским городом. Надо сказать, что община католиков здесь хотя и маленькая, но весьма живая, доброжелательная и гостеприимная. И я очень рад этой неожиданной и прекрасной возможности увидеть город Тобольск. Он очень красивый, очень ухоженный, очень культурный. Кроме того, меня приятно поразило уважительное отношение к нам, католикам. Католический храм здесь тоже весьма уникальный — он стоит в довольно красивом месте, и чувствуется, что сам город с гордостью принимает его как одну из своих выдающихся достопримечательностей.

Совершал я там все главные службы Пасхального Триденствия. Конечно, главную Пасхальную Мессу. А ещё в воскресенье в храме состоялся органный концерт. Такие концерты здесь проходят периодически-регулярно, и на этом пасхальном концерте было около 90 человек. Концертная программа была очень хорошо принята – зрители-слушатели были явно довольны.

Конечно, жаль, что здесь нет постоянного священника, ведь этот город и этот приход имеют огромный потенциал. Поэтому надо как-то молиться о призваниях, и молиться усердно.

А подробнее о самой поездке и о чудесном городе Тобольске расскажут вот эти мои фотографии: