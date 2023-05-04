Паролин: Москва и Киев были проинформированы о миссии Св. Престола

По мнению государственного секретаря Ватикана Пьетро Паролина, в настоящее время сложно достичь прекращения огня, хотя все усилия, в том числе Святого Престола, направлены на достижение этой цели.

Кардинал Паролин выразил удивление в связи с заявлениями Москвы и Киева о неосведомленности по поводу «мирной миссии», о которой сообщил ранее Папа Римский Франциск во время своего обратного авиаперелёта из Будапешта.

«Мирная миссия будет. Меня удивляет, что Киев и Москва заявили, что не знают о ней», — сказал госсекретарь Ватикана, его слова приводит ТАСС со ссылкой на агентство ANSA. «Насколько мне известно, стороны были проинформированы в свое время. Возможно, из-за бюрократии какая-то информация не дошла, но это мое предположение», — заявил кардинал.

По его мнению, в настоящее время сложно достичь прекращения огня, хотя все усилия, в том числе Святого Престола, направлены на достижение этой цели. «Все военные действия, если имеют своей целью создать климат еще большей враждебности, не приближают мир», — отметил он. Иерарх также отметил, что призыв Папы Римского всегда обращен к обеим сторонам конфликта, чтобы они «нашли согласие и положили конец бойне, от которой страдает Украина, но от которой страдают и в России».

Государственный секретарь не стал раскрывать деталей «мирной миссии» Ватикана, напомнив слова Папы, что она носит пока «непубличный» характер. Возвращаясь в воскресенье из поездки в Венгрию, понтифик сообщил, что идет «мирная миссия» по Украине, о которой можно будет рассказать, когда «она станет публичной».

В среду 3 мая в ходе традиционной общей аудиенции Папа Франциск имел короткий контакт с главой Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополитом Волоколамским Антонием. Представители РПЦ сообщили ТАСС, что визит главы ОВЦС был кратким и не предполагал отдельных встреч с понтификом. Кардинал Паролин также подтвердил, что приезд митрополита Антония никак не стоит связывать с мирной инициативой.

Как заявила ранее в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва пока не получала от Ватикана конкретных планов мирного урегулирования украинского кризиса. В Киеве также заявляли о том, что им неизвестно ни о какой миссии. Как сообщил корреспонденту ТАСС ватиканский источник, речь может идти о направлении представителей Папы Римского в Киев и Москву. И Папа Франциск, и высокопоставленные иерархи Ватикана неоднократно говорили, что готовы к посреднической роли в украинском урегулировании. А понтифик выражал готовность лично поехать в Киев, но с условием посещения и Москвы. Он также выражал пожелание пообщаться с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако в Кремле указывали, что никакой информации по официальным каналам на этот счет не поступало.