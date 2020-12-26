Парламент Испании проголосовал за легализацию эвтаназии, несмотря на сопротивление католиков
Парламент Испании поддержал законопроект о легализации эвтаназии и врачебной помощи в самоубийстве, который католические лидеры назвали «поражением цивилизации, победой культуры смерти» и предательством страдающих больных, сообщает Catholic News Agency.
Конгресс депутатов, нижняя палата законодательного органа Испании, одобрил закон 198 голосами против 138 при поддержке левой коалиции страны и ряда других партий. Консервативная Народная партия и крайне правая партия Vox проголосовали против законопроекта.
У здания парламента в Мадриде прошел митинг протеста против законопроекта под лозунгом «правительство смерти».
«Закон об эвтаназии — это поражение цивилизации и победа культуры смерти для тех, кто присвоил себе право решать, что одни жизни более достойны, чем другие», отметил Сантьяго Абаскаль, лидер партии Vox, сообщает BBC News. Ожидается, что закон теперь будет принят сенатом, хотя могут быть выдвинуты поправки, после которых закон поступит к депутатам для окончательного голосования. Законопроект может стать законом уже весной следующего года, что сделает Испанию крупнейшей страной ЕС, легализовавшей эвтаназию.
Закон разрешает государственным и частным медицинским работникам оказывать помощь больным в самоубийстве, если те страдают «серьезным и неизлечимым заболеванием», либо «изнурительным и хроническим заболеванием», перешедшим в «невыносимую» стадию. Решение об эвтаназии могут принимать только совершеннолетие граждане Испании. По закону они должны подавать просьбу в четырех разных случаях. Первые две просьбы оформляются в письменной форме, а третья просьба подается после консультации с лечащим врачом. Процесс подачи и рассмотрения просьб контролируется врачебным консилиумом, а региональный наблюдательный совет утверждает просьбы об эвтаназии. Медицинским работникам разрешается отказ от участия в процедуре узаконенного убийства по мотивам личной веры или убеждений. «Мы тем самым движемся к более гуманному и справедливому обществу, – заявляет министр здравоохранения Испании Сальвадор Илла, поддержавший законопроект, в интервью BBC News. – Прежде всего, это знаковый и важный день для всех больных, испытывающих жестокие страдания, а также для их родных и близких.
Католические епископы страны категорически выступили против законопроекта, и продержали вместо него законопроект об улучшении паллиативного ухода за больными, а также призвали единоверцев
провести день поста и молитвы в канун возможного утверждения законопроекта. «Пандемия еще раз подчеркнула хрупкость человеческой жизни, и это осознание побуждает нас к деятельному состраданию и вызывает возмущение тем, что пожилым людям отказывают в помощи и жизни, – говорится в заявлении Конференции епископов. – В обществе неуклонно растет осознание того, что прекращение жизни не может считаться решением человеческой проблемы. Вместе с Папой мы говорим – эвтаназия и врачебная помощь в самоубийстве – это поражение для всех нас. Единственный ответ на страдания, к которому мы призваны Богом – никогда не оставлять надежды, не лишать помощи наших страдающих собратьев, никогда не сдаваться, но упорно заботиться и любить, дабы питать душу надеждой в самых тяжких обстоятельствах».
Законопроект о легализации врачебной помощи в самоубийстве и эвтаназии одобрен также законодателями Португалии, однако пока еще не стал законом и не введен в клиническую практику, сообщает издание Sky News. Бельгия, Канада, Колумбия, Люксембург, Нидерланды, Швейцария и австралийский штат Виктория уже легализовали эвтаназию.
Источник: Седмица.ру
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